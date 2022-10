Pogajanja za zdravstvo in socialno varstvo: sindikati vladi poslali protipredloge

Tretjino zdravniških delovnih mest naj bi dvignili za tri plačne razrede, zdravnike sekundarije za štiri, ostale za enega ali dva - tak je neuradno - vladni predlog za zdravnike in zobozdravnike. Tako bi tretjina zdravniških delovnih mest lahko napredovala čez 57. plačni razred, višji zdravniki specialisti s posebnimi pogoji dela - teh je v Sloveniji 1482 - pa bi lahko napredovali do najvišjega 66. razreda. Sindikati zdravstva in socialnega varstva o konkretnih številkah pred pogajanji ne želijo govoriti, so pa eni bolj, drugi manj zadovoljni s predlogom vlade. "Kar je tudi vlada že večkrat povedala javno, da dobijo več mladi zdravniki, torej tisti na začetku karierne poti, s čimer se mi v resnici strinjamo, tisti specialisti najvišji pa pravzaprav dobijo samo dvig, ki je bil že dogovorjen na centralnih pogajanjih, " razlaga predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič.

Vladimir Lazić, predsednik Sindikata kliničnega centra Ljubljana pojasnjuje: "V luči predloga, ki so ga nam posredovali, je to izjemno podcenjujoče do vseh ostalih zaposlenih, ker so predlagali samo en plačni razred, kar praktično že izhaja iz dogovora na krovnih pogajanjih, tako da pričakujemo, da bo vlada oz. ministerstvo za zdravje imelo enake pogoje za vse."

Protipredlog, ki so ga danes poslali vladi, je bolj bogat za vse plačne skupine, ne le eno - pravita - saj po njunem en plačni razred, ki je bil dogovorjen že na centralnih pogajanjih in velja za ves javni sektor, ne more odpraviti nesorazmerij, ki so nastala novembra lani. Lazić še pojasnjuje: "Računamo, da bodo delovna mesta iz plačne skupine J tudi del javnega predloga, ker to tudi v končni fazi izhaja iz dogovora 2021, da bomo, vključno s plačno skupino J, naslavljali ta nesorazmerja v zdravstvu."

"Izrecno navedeno je, da morajo biti upoštevane anomalije v zdravstveni negi in seveda - to pa je naš poudarek - tista delovišča kot so celotna laboratorijska diagnostika, fizioterapevti, delovna terapevti, celotni radiološki inženirji, ki niso prejeli nič v prvem krogu," še dodaja Ilešič Čujovičeva.

Konkretno svojih kart do jutri še ne razkrivajo, so pa njihovi predlogi pričakovano višji, kot jih je predlagala vladna stran. Ta jim bo do osmih zjutraj odgovorila, da bodo na pogajanja ob deseti uri prišli že z novim protipredlogom.