Vizjak: O preiskavi me ni obvestil nihče

Prav te pogodbe in visoka nakazila na račun Pličaničevega podjetja pa naj bi po poročanju portala Necenzurirano zdaj zanimala preiskovalce nacionalnega preiskovalnega urada. "Jaz s to preiskavo nisem seznanjen. Mene ni o tem obvestil nihče nič. Verjamem, da urejanje tega področja seveda trči na interese te tako imenovane smetarske mafije in ni čudno, da danes gledamo vse te odzive, ki letijo tudi name osebno," nasprotuje Vizjak.

V senci očitkov o političnem kadrovanju in zagovarjanj v aferi Glupi davki je Andrej Vizjak svoje ministrovanje v veliki meri podredil boju proti – kot jo je sam poimenoval – smetarski mafiji. V vojnih lobijih, ki naj bi mastno služili na račun odpadkov, mu je kot pripravljavec zakona o varstvu okolja s svojim podjetjem izdatno pomagal nekdanji pravosodni minister Senko Pličanič . In bil za to tudi izdatno nagrajen.

Na Policiji za zdaj z informacijami ostajajo skopi, pojasnjujejo le, da so postopke sprožili na podlagi zahtevka okrožnega državnega tožilstva. Na okoljskem ministrstvu so nam danes potrdili, da so jih konec novembra res obiskali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada. Ob tem pojasnjujejo, da so jim izročili vso zahtevano dokumentacijo, preiskave pa – ker ta še teče – za zdaj ne smejo komentirati.

Kot je razvidno iz javno dostopnih evidenc, je podjetje, ki ga vodi Pličanič, v manj kot dveh letih na račun sodelovanja z okoljskim ministrstvom prejelo nekaj manj kot 970 tisoč evrov. "Težko je komentirati, ali je milijon evrov veliko ali malo. Odvisno, kaj je za ta denar treba narediti. Ko govorimo o zakonu o varstvu okolja, je šlo za celo kopico rešitev, ne samo na področju odpadkov, temveč tudi drugih pomembnih področjih, ki jih ureja ta zakon," je jasen Vizjak. Nekdanji minister Pličanič pa donosen posel pojasnjuje takole. Uradniki z ministrstva so nenamerno oziroma celo namerno zamujali z roki za pripravo zakona, sam pa je, pojasnjuje, s kolegi pripravil sodoben, kakovosten in nujno potreben strožji zakon. Njegove finance pa da so, pravi, povsem jasne in pregledne.