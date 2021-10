Lažne objave na družbenih omrežjih: smrt 28-letne nosečnice, 17-letnica s strdki po cepljenju ...

"17-letna hčerka v bolnici, strdki po cepljenju. Urgentno je bila sprejeta v bolnišnico na Jesenicah, kjer ji, tako pravi mati dekleta, v žilo teče tekočina za razbijanje strdkov. To kar se dogaja, je tiranija prve vrste. Tisti, ki boste ostali tiho, niste vredni imena človek." To je zapis na Facebooku, ki ga je v manj kot treh dneh delilo že 1500 uporabnikov.

Delno resnične in povsem neresnične objave

To je le ena od številnih, na prvi pogled tragičnih zgodb o posledicah cepljenja, ki so v teh dneh zaokrožile po družbenih omrežjih in dosegle na desettisoče ljudi. A dejstvo je, da je zgodba zgolj delno resnična. Kot so nam sporočili iz jeseniške bolnišnice, se je pri njih zaradi težav, ki so se pojavile po cepljenju, res zdravila 17-letnica, a ni šlo za nikakršne strdke, temveč za slabost in glavobol, po enem dnevu je bila odpuščena v domačo oskrbo.

Marko Polič, upokojeni profesor psihologije, pojasnjuje: "Govorice so nekaj, kar se pojavlja pri kakršni koli vrsti krize, nesreče, kar koli želite, v preteklosti smo jih imeli kar precej. Niso koristne, ampak odražajo neko stisko, neko nejasnost in ljudje si z govoricami skušajo pojasniti zadevo, dostikrat napačno, nesmiselno. Govorice praviloma niso točne, čeprav imajo velikokrat v sebi kakšno zrno resnice."

Eden od takšnih primerov je tudi smrt domnevno 28-letne nosečnice, ki naj bi jo s cepivom Janssen cepili tik pred porodom. Zapis je delilo 1700 oseb. A gre za lažno novico, so se odzvali v šempetrski bolnišnici. Šest dni po porodu je pri njih res umrla 42-letnica. Sprejeta je bila zaradi zapletov v nosečnosti, ki niso bili povezani s cepljenjem. "Ljudje si nejasno situacijo skušajo osmisliti in če ni zaupanja v tiste, ki so odgovorni, nas to potem ne sme presenetiti," dodaja.