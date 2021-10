Tonin: Za ukrepe ni kriva vlada, pač pa virus

V NSi bi storili vse, da se strasti umirijo, da se vse vrne v neke normalne tirnice, je obrambni minister Matej Tonin dejal na današnji novinarski konferenci ministrov iz vrst NSi. "Razumemo ljudi, razumemo njihovo jezo, razumemo, da smo vsi skupaj v času vseh koronskih ukrepov siti, utrujeni, naveličani. A za tovrstne ukrepe ni kriva vlada, pač pa virus, ki kroži okoli nas," je dejal. Ob tem je vse nezadovoljne z vlado ali trenutno situacijo pozval, da svoje nestrinjanje izrazijo z mirnimi protesti ali uporabijo pravna sredstva.

Po njegovi oceni za umiritev strasti nosi odgovornost celotna politika, v prvi vrsti pa vladna koalicija. "Ta bi lahko zagotovo kakšno stvar izpeljala bolj optimalno. V nekaterih primerih je bila komunikacija nekaterih članov vlade prerobustna, preostra, morda tudi nekateri tviti popolnoma nepotrebni. V NSi si bomo prizadevali, da najprej strasti umirimo v vladni koaliciji," je dejal.

S koalicijskimi partnerji so se tudi pripravljeni pogovarjati o možnosti predčasnih volitev. "Ne zdi se bistvenega pomena, ali mandat končamo aprila, marca ali februarja, bistveno se nam zdi, da ključne naloge, ki so pomembne za državo, primerno in dostojno dokončamo," je dejal. Po besedah Tonina so v NSi za to, da se s koalicijskimi partnerji iskreno pogovorijo in v dogovoru z opozicijo sklenejo nek sporazum in vsi prispevajo k pomiritvi strasti: "Če so predčasne volitve cena dogovora, da v miru izpeljemo predsedovanje in spravimo oba proračuna pod streho, se mi zdi to razumna cena za neko bolj normalno klimo v tej državi, ki bo v korist vseh, ne zgolj koalicije, ampak celotne države."