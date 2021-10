Preživel raka, oslepel, danes pa izdeluje lesene izdelke

Borut Sotlar je pred desetimi leti hudo zbolel. Diagnoza rak na modih, razširjen v pljuča in možgane. Prestal je mukotrpno zdravljenje, operacije, kemoterapije, obsevanja. Za mnoge je bil odpisan primer. A mu je uspelo – s pomočjo uradne medicine, podpore družine in močne lastne volje. Raka nima več, žal pa je zaradi tumorja na možganih oslepel. A se ni predal. Ustvaril si je mizarsko delavnico, v kateri izdeluje lesene stolčke, ki jih podarja vrtcem, tekmuje tudi v pikadu in kegljanju. Je živ dokaz, da je z močno voljo mogoče doseči vse.

Včasih nam lahko tudi najbolj brezizhodna situacija veliko da, nas ogromno nauči in pripravi do tega, da začnemo drugače živeti. Najbolj navdihujoče je, ko nam kljub svoji preizkušnji uspe pomagati še drugim. In takšna je zgodba Boruta Sotlarja. Prvi znaki bolezni so se pred desetimi leti pokazali na modih, a jim dalj časa ni posvečal pozornosti – dokler se ni zrušil. Prva diagnoza je bila skrb vzbujajoča. "Tumor na glavi, pljučni rak in rak na modih," pravi. "Gospod je prišel k nam z zelo napredovano boleznijo, z zasevki po vsem telesu, vključno z možganskim zasevkom. Kondicija glede na ta obseg bolezni ni bila najboljša," pojasnjuje onkologinja Breda Škrbinc. Prvo operacijo raka na modih so opravili v mariborskem kliničnem centru, zatem pa so ga odpeljali na onkologijo v Ljubljano, kjer so mu operirali tumor na možganih. "Pri nas se je pa moralo začeti neposredno, zelo hitro, intenzivno in zelo invazivno zdravljenje, potrebno je bilo takojšnje ukrepanje multidisciplinarne ekipe, ki je bila sestavljena iz cele vrste specialistov več strok," dodaja Škrbinčeva.



A se je sprijaznil in niti za trenutek ni pomislil, da bi se lahko slabo končalo. Ženi je takrat dejal: "Borut kmalu pride nazaj." "To sem sprejel kar pozitivno," pravi Borut. Škrbinčeva pa na to pravi: "Gospod se je z velikim zaupanjem – čeprav ni bil v najboljšem stanju – prepustil našim ukrepom. In to je bistveno za dober izid zdravljenja." Kljub slepoti izdeluje lesene izdelke

icon-expand Borut Sotlar FOTO: POP TV