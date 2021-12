Združenje zdravstvenih zavodov vsako leto, običajno poleti, izvede povpraševanje in se odloči za najugodnejšo ponudbo elektrike. Ker pa se je letos cena zviševala, so se po posvetu s strokovnjaki odločili, da bodo s postopkom počakali, pojasnjuje direktor. A so očitno čakali predolgo. "Cene so se skoraj potrojile, kar je res velika težava," pojasni direktor Združenja zdravstvenih ustanov Slovenije Marjan Pintar.

Ali drugače – samo elektrika bo stala krepko čez 10 milijonov evrov več kot lani. Povpraševanje bomo izvedli ponovno, pravi Pintar, a si ne obetajo večjih sprememb. Kdo bo zdaj kril večmilijonsko posledico špekulacij? "Večji stroški bi se morali prenesti v cene in to bi moral pokriti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije," dodaja Pintar.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje odkimavajo, saj da ne morejo kriti neupravičeno nastalih stroškov, morebitno izgubo pa, da je dolžan kriti ustanovitelj. Torej v primeru bolnišnic – ministrstvo za zdravje, v primeru zdravstvenih domov pa občina. In tu se prelaganje odgovornosti še ne konča. Na Mestni občini Ljubljana, ki je ustanoviteljica največjega zdravstvenega doma v državi, odgovarjajo. "Zdaj vi sprašujete, kako bi mi državi pomagali? Država ima proračun 14 milijard, naš proračun je 400 milijonov," je kritičen župan Ljubljane Zoran Janković.

Na ministrstvu za zdravje pa, ''da ne morejo vplivati na cene energentov, da je razpis v popolni domeni Združenja zdravstvenih zavodov in da bodo nadaljnje korake sprejeli oni''. "Občine ali ministrstvo nastopijo šele takrat, kadar se pri teh zavodih izkaže izguba v poslovanju," pojasnjuje Pintar.

Rekordne cene elektrike

Če izgube ne bodo pokrili ne ZZZS, ne občina in ne ministrstvo – kdo jo bo? "V tem primeru so stroški seveda naši, iz tiste kvote, ki jo imamo na razpolago. Se pravi, praviloma tisti denar, ki ga imamo za investicije. Bo denar šel pač od tam, sigurno pa nas bo to postavilo v nelagoden položaj," pa odgovarja Saša Rebolj iz Zdravstvenega doma Kamnik.

Za predstavo – če so v ZD Kamnik za elektriko običajno odšteli od 40 do 50 tisoč evrov, bi po novem, ob upoštevanju napovedi o trikratni podražitvi, njihovi stroški elektrike lahko narasli tudi na vrtoglavih 150 tisoč evrov letno.