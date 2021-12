Zaradi sneženja na cestah otežene razmere, tovornjake izločajo iz prometa

Na gorenjski avtocesti so proti Avstriji za tovornjake zasedena vsa počivališča.

Prometnoinformacijski center opozarja, da je na cestah čez prelaze Predel, Korensko Sedlo, Ljubelj in Jezersko obvezna uporaba verig. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Tovorna vozila izločajo iz prometa na gorenjski avtocesti pred počivališčem Radovljica proti Avstriji, na primorski avtocesti pred mejnim prehodom Fernetiče proti Italiji in na vipavski hitri cesti pred mejnim prehodom Vrtojba.

Plužne in posipne službe na delu v Logatcu.

Kako varno na pot?

Naša ekipa je v avtu z zimskimi gumami, inštruktor pa ima letne. Odpravimo se na zasneženo cesto in pospešujemo hitrost na 60 km/h. In če se zimske gume izkažejo, se z letnimi po zasneženi cesti za boljšo varnost raje ne odpravimo. Mnogi pa se – kljub opozorilom – še vedno. "Še vedno se najdejo vozila, ki niso opremljena z zimsko opremo ali pa vozniki tovornih vozil, ki ne upoštevajo navodila upravljalcev cest. Posledično pride do zdrsov, zastojev," opozarja Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije.