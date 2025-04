Xiaomi 15 Ultra navdušil na predstavitvi v Zagrebu – je to najboljši foto pametni telefon na svetu?

V telefon Xiaomi 15 Ultra so vgrajeni trije objektivi Leica - širokokotni (16-35 mm), standardni (24-70 mm) in teleobjektiv (70-200 mm), zahvaljujoč trenutno največjemu foto senzorju na trgu pa je vsaka fotografija kristalno jasna in z neverjetnimi podrobnostmi. Ker Xiaomi 15 Ultra v ocenah uporabnikov pogosto primerjajo s profesionalnim fotoaparatom, je bila izbira Rajne in Petra kot obraza našega najmočnejšega modela naprave povsem logična, če upoštevamo njun ugled znanje in izkušnje v svetu fotografije," je povedala Mirela Polić iz Xiaomija Hrvaška .

Napravo sta zbranim urednikom in novinarjem iz Hrvaške in Slovenije predstavila Rajna Raguž in Peter Irman, znana fotografa z dolgoletno kariero, ki sta tudi obraza modelov iz serije Xiaomi premium.

Fotografija na novem nivoju: Xiaomi 15 Ultra kot profesionalna kamera

Xiaomi je s tem modelom naredil izjemen preskok v svetu mobilne fotografije. Glavna značilnost Xiaomi 15 Ultra je njegov napreden fotografski sistem, ki vključuje Leica objektive, 1-palčni senzor in 200 MP periskopsko kamero, kar mu omogoča neverjetno kakovost slik in video posnetkov.

Na Festivalu svetlobe so novinarji in fotografi lahko sami preverili, kako se Xiaomi 15 Ultra obnese pri nočnem fotografiranju. Zahvaljujoč Xiaomi HyperAI tehnologiji in naprednemu procesiranju slike so bile fotografije kristalno jasne, barvno bogate in brez motečega šuma.

Peter Irman, ki je na dogodku demonstriral zmogljivosti telefona, je bil nad rezultati več kot navdušen:

"Kot profesionalni fotograf sem skeptičen do zmogljivosti mobilnih telefonov, a Xiaomi 15 Ultra me je presenetil. Njegov 1-palčni senzor prepušča ogromno svetlobe, kar pomeni, da je zmogljivost nočnega fotografiranja neverjetna. Fotografije, ki sem jih naredil danes, bi brez težav vključil v svoj profesionalni portfolio."

Vrhunski optični zoom brez izgube kakovosti

Ena od funkcij, ki je pritegnila največ pozornosti, je periskopska leča z 200 MP, ki omogoča optično povečavo od 100 mm do 200 mm. To pomeni, da lahko uporabniki zajamejo oddaljene objekte brez izgube kakovosti, kar je bila še posebej uporabna funkcija pri fotografiranju oddaljenih svetlobnih instalacij na Festivalu svetlobe.

Poleg tega telefon omogoča tudi makro fotografijo z razdalje do 10 cm, kar pomeni, da je mogoče ujeti izjemne podrobnosti majhnih predmetov, tekstur in vzorcev.

Videografija: 4K pri 120 fps in profesionalna obdelava posnetkov

Poleg fotografije Xiaomi 15 Ultra blesti tudi na področju videografije. Telefon podpira snemanje v ločljivosti 4K pri 120 fps, kar omogoča vrhunsko kakovost posnetkov tudi pri hitrih gibanjih. Na dogodku so novinarji preizkusili možnost snemanja svetlobnih efektov in kinematografskih počasnih posnetkov, ki so bili osupljivo gladki in polni podrobnosti.

Za tiste, ki želijo še več kreativne svobode, pa Xiaomi ponuja napreden sistem umetne inteligence (HyperAI), ki vključuje orodja, kot so AI Magic Eraser Pro, AI Remove Reflection, AI Image Expansion in številne druge funkcije za urejanje fotografij in videov.

Zmogljivost in dizajn: Xiaomi 15 Ultra ni le kamera, ampak izjemen tehnološki napredek

Čeprav je fotografija največja prednost tega telefona, Xiaomi 15 Ultra izstopa tudi na drugih področjih. Opremljen je z najzmogljivejšim Snapdragon 8 Elite procesorjem, ki zagotavlja izjemno hitro in tekočo izkušnjo tudi pri najzahtevnejših opravilih.

Njegov 6,73-palčni WQHD+ AMOLED zaslon s svetilnostjo 3200 nit ponuja vrhunsko izkušnjo gledanja, hkrati pa ima certifikat za zaščito oči, kar pomeni, da je uporaba naprave udobna tudi pri daljšem gledanju.

Poleg tega telefon prinaša do 16-krat boljšo odpornost na padce, saj je opremljen s Corning Gorilla Glass 7i na zadnji kameri ter Xiaomi Shield Glass 2.0 na sprednjem zaslonu.

Telefon napaja 5410 mAh baterija, ki zagotavlja do dva dni uporabe brez polnjenja, kar pomeni, da lahko uporabniki uživajo v vseh funkcijah telefona brez skrbi glede baterije.

Xiaomi 15 Ultra – mobilni telefon ali profesionalni fotoaparat?

Po ekskluzivni predstavitvi in praktičnem preizkusu na Festivalu svetlobe je jasno, da Xiaomi 15 Ultra ni zgolj še en premium pametni telefon. Gre za resno fotografsko orodje, ki omogoča profesionalne rezultate tudi najzahtevnejšim uporabnikom.

Xiaomi je z modelom 15 Ultra ponovno postavil nov mejnik v industriji mobilnih telefonov in dokazal, da lahko telefon nadomesti profesionalni fotoaparat.

Če ste ljubitelj fotografije ali videografije, potem je Xiaomi 15 Ultra zagotovo naprava, ki si zasluži vašo pozornost.

Glavne prednosti Xiaomi 15 Ultra:

Leica objektivi – vrhunska optika za popolne fotografije

1-palčni senzor – več svetlobe, boljša kakovost slik

200 MP periskopska kamera – optični zoom brez izgube kakovosti

Xiaomi HyperAI – napredna umetna inteligenca za obdelavo fotografij

4K pri 120 fps – vrhunska kakovost videoposnetkov

Snapdragon 8 Elite – najzmogljivejši procesor na trgu

5410 mAh baterija – do dva dni uporabe brez polnjenja

Xiaomi Shield Glass 2.0 – izjemna odpornost na padce

Z eno napravo lahko fotografirate kot profesionalec, snemate kot režiser in ustvarjate kot umetnik. Xiaomi 15 Ultra je prihodnost mobilne fotografije.





