Xiaomi napoveduje »Pomladni teden 2022« z edinstveno ponudbo

Popusti in darila Vsi oboževalci Xiaomija bodo lahko dostopali do odlične ponudbe izdelkov Xiaomi in se pridružili številnim dejavnostim v trgovinah Xiaomi Store. V Pomladnem tednu Xiaomi bodo uporabniki lahko kupili pametne telefone in druge izdelke podjetja po posebnih cenah, in sicer prek sledečih prodajnih kanalov: mi-store.si , www.mimovrste.com , www.bigbang.si in www.mishop.si .

Nabito poln urnik napoveduje številne dejavnosti v srednji in vzhodni Evropi ter nordijskih državah. Tudi Slovenija se pridružuje tej pobudi, s čimer bodo uporabnikom na voljo odlične cene in edinstvena doživetja . Glavne prodajne dejavnosti v Sloveniji bodo potekale od 18. do 30. aprila 2022.

Ob nakupu pametnega telefona Redmi Note 11 Pro+ 5G za 449 EUR pa bodo kupci za darilo dobili Redmi Buds 3 Lite.

Predstavite svoj slog z virtualno kartico Xiaomi Fan Card

To pomlad so tudi oboževalci Xiaomija vabljeni, da svoj edinstveni slog in osebnost predstavijo z virtualno kartico Xiaomi Fan Card. Spletni platformi se lahko pridružijo prek strani mi.com, se registrirajo z identifikacijsko številko računa in ustvarijo svoj lastni virtualni avatar. Virtualna kartica Xiaomi Fan Card je tudi poseben portal, kjer lahko oboževalci Xiaomija dostopajo do edinstvene ponudbe.

O podjetju Xiaomi

Podjetje Xiaomi je bilo ustanovljeno aprila 2010 in je začelo kotirati na borzi v Hongkongu 9. julija 2018 (1810.HK). Xiaomi je internetno podjetje s pametnimi telefoni in pametno strojno opremo, ki je v svojem središču povezana s platformo Internet of Things (IoT).

V skladu z našo vizijo »Spoprijateljite se z uporabniki in bodite najbolj kul podjetje v njihovih srcih«, Xiaomi nenehno sledi inovacijam, visokokakovostni uporabniški izkušnji in učinkovitosti delovanja. Podjetje brez predaha ustvarja osupljive izdelke po dostopnih cenah, da bi lahko vsi uživali v boljšem življenju z inovativno tehnologijo.

Xiaomi je eno vodilnih svetovnih podjetij za pametne telefone. Glede na tržni delež pošiljk pametnih telefonov je podjetje leta 2021 zasedlo tretje mesto na svetu. Vzpostavilo je tudi vodilno svetovno potrošniško platformo AIoT (AI+IoT), z več kot 400 milijoni pametnih naprav, povezanih z njeno platformo od 30. septembra 2021, razen pametnih telefonov in prenosnikov. Izdelki Xiaomi so prisotni v več kot 100 državah in regijah po vsem svetu. Avgusta 2021 se je podjetje že tretjič uvrstilo na seznam Fortune Global 500 in zasedlo 338. mesto, kar je 84 mest višje kot v letu 2020.

Xiaomi je sestavni del indeksov Hang Seng, Hang Seng China Enterprises, Hang Seng TECH in Hang Seng China 50.

Za več informacij o podjetju Xiaomi obiščite https://www.mi.com/global/discover/newsroom.





