Xiaomi Pad 7 Pro – tablica, ki postane del naše vsakdanje rutine

OGLAS

Xiaomi Pad 7 Pro FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Že ko jo vzamemo v roke, nas preseneti njena lahkost in tanka oblika. 500 gramov in komaj 6,2 mm debeline pomenita, da nas nikoli ne obremenjuje. Elegantno kovinsko ohišje deluje robustno in hkrati prefinjeno. Ravni robovi, matirana hrbtna stran in kakovostna izdelava ustvarjajo občutek premijskega izdelka, ki ga z veseljem vzamemo s sabo kamor koli. Ko jo prižgemo, zaživi. 11,2-palčni zaslon z razmerjem stranic 3:2 in visoko ločljivostjo 3200 2136 je prava paša za oči. Besedilo je izjemno ostro, fotografije živahne, videoposnetki polni podrobnosti. In vse to pri kar 144 Hz osveževanja, kar pomeni gladko pomikanje po vsebinah, tekoče animacije in prijetno izkušnjo pri vsakem dotiku.

Uporaba v praksi?

Zjutraj ob kavi hitro preverimo pošto, sestavimo dnevni načrt in si zapišemo ideje. Čez dan jo uporabljamo za videoklice, delo z dokumenti ali brskanje po spletu. Zvečer zleknjeni na kavču beremo, rišemo, gledamo serije ali se preprosto sprostimo. Tablica se prilagodi vsakemu trenutku.

Posebej uporabna je umetna inteligenca, ki zna prepisovati govor v besedilo, povzeti daljše zapiske, prepoznati govorca na sestanku ali celo prevesti pogovor v realnem času. Funkcija Focus Frame pa med video klici samodejno sledi našemu obrazu in nas drži v središču slike – idealno za vse, ki pogosto delamo na daljavo. Dodamo lahko tudi pametno pisalo in tipkovnico. S pisalom pišemo zapiske, rišemo skice ali podpisujemo dokumente – hitro, natančno in brez opazne zakasnitve. Tipkovnica pa poskrbi, da se tablica spremeni v majhen prenosnik. Tako imamo vedno pri roki popolno orodje za ustvarjanje ali urejanje vsebin, kjer koli smo. Pod pokrovom deluje procesor Snapdragon 8s Gen 3, ki v kombinaciji z 12 GB pomnilnika in hitrim UFS 4.0 shranjevalnikom poskrbi, da je delo brezhibno. Vse deluje hitro in gladko – od večopravilnosti do igranja najzahtevnejših iger. Sistem HyperOS je stabilen, odziven in prijetno minimalističen. Baterija z zmogljivostjo 8850 mAh zdrži cel delovni dan, hitro polnjenje s 67 W pa pomeni, da je tablica znova pripravljena na delo, še preden končamo kosilo. Brez iskanja vtičnic, brez skrbi. Tudi Wi-Fi 7 poskrbi za izjemno hitro povezavo, kjerkoli smo.

In potem je tukaj še zvok – štirje kakovostni zvočniki pričarajo prostorski učinek, ki nas posrka v film ali koncert. Video klici z 32 MP sprednjo kamero so ostri in svetli, tudi če smo v manj osvetljenem prostoru. Zadnja kamera z 50 MP zadošča za hiter posnetek ali skeniranje dokumentov. Xiaomi Pad 7 Pro je naprava, ki združuje tehnologijo, udobje in uporabnost. Ni le kos elektronike – je digitalni spremljevalec, ki se prilagaja našemu tempu in stilu življenja. Nevsiljiva, a vedno pripravljena. Zmogljiva, a elegantna. In predvsem – uporabna.

