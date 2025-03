Xiaomi predstavlja najnovejšo ponudbo naprav AIoT za pametnejši, elegantnejši in bolj povezan življenjski slog

Xiaomi Buds 5 Pro: Zvok vrhunske kakovosti za vsakodnevno poslušanje

Brezžične slušalke Xiaomi Buds 5 Pro na novo definirajo brezžični zvok s paketom Snapdragon Sound in tehnologijo Qualcomm aptX Lossless, ki nudi 24-bitni zapis ob 48-kiloherčnem vzorčenju ter veliki hitrosti prenosa podatkov prek radijske povezave do 2,1 megabita na sekundo (Mb/s). Z dvojnim koaksialnim sistemom treh zvočnih gonilnikov zagotavljajo globoke nizke in uravnotežene srednje tone ter obsežno zvočno kuliso. Mojstrska nastavitev ekipe podjetja Harman obenem izboljša izkušnjo poslušanja z dvema profesionalno izdelanima profiloma izenačevalnika zvoka (EQ).

S hibridnim aktivnim odpravljanjem šumov (ANC) do 55 decibelov se slušalke prilagodijo različnim okoljem in blokirajo moteče dejavnike. Zasnovane so za vsakodnevno udobje ter podpirajo povezljivost z dvema napravama, prilagojen dimenzionalni zvok in podaljšano življenjsko dobo baterije za neprekinjeno poslušanje. Vključno z baterijo v škatlici omogočajo do 40 ur delovanja, zgolj po desetih minutah hitrega polnjenja pa delujejo do 4,5 ure.

Vgrajena funkcija snemanja zvoka omogoča, da s trikratnim pritiskom posnamete pomembne pogovore. Kot sprožilec snemanja lahko služi tudi škatlica, kar je idealno za sestanke in hitre zapiske. Xiaomi Buds 5 Pro podpirajo tudi prevajanje in prepisovanje s pomočjo umetne inteligence za nemoteno večjezično pomoč. Poleg tega na dotik občutljiva površina podpira preproste poteze pritiska za predvajanje glasbe, upravljanje klicev, prilagajanje odpravljanja hrupa, aktiviranje glasovnega pomočnika in snemanje zvoka ter poteg za priročno prilagajanje glasnosti.

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi): Zvok brez izgub za izboljšano slušno izkušnjo

Xiaomi je predstavil tudi slušalke Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), ki podpirajo neposredno povezljivost Wi-Fi s pametnimi telefoni za vrhunsko zvočno izkušnjo brez izgub. S paketom Snapdragon Sound in tehnologijo Qualcomm XPAN za neprekosljivo zvočno izkušnjo visoke kakovosti podpirajo 24-bitni zvok s 96-kiloherčnim vzorčenjem in prenos prek brezžičnega omrežja s hitrostjo 4,2 megabita na sekundo.