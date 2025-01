Xiaomi Redmi Note 14: Profesionalna fotografija in vzdržljivost sta glavni značilnosti nove serije

Kamera pametnih telefonov serije Redmi Note 14 omogoča zajemanje vrhunskih in natančnih fotografij. 200-milijonsko tipalo v modelih Pro z optično stabilizacijo in algoritmi umetne inteligence zajema neverjetne podrobnosti. Poleg tega se ponašajo še z izjemno vsestranskostjo, zahvaljujoč med 2- in 4-kratni povečavi brez izgub. Redmi Note 14 Pro+ 5G in Redmi Note 14 Pro 5G obenem odpirata nove možnosti pogleda na oddaljene predmete s 30-kratno in Redmi Note 14 Pro z 20-kratno digitalno povečavo.

Xiaomi Corporation, podjetje za potrošniško elektroniko in pametno proizvodnjo telefonov in naprav interneta stvari (IoT), je danes predstavilo serijo Redmi Note 14 med regionalnim dogodkom CEE & Nordics v Pragi na Češkem, ki bo od sedaj naprej na voljo tudi v Sloveniji. Ta vključuje pet modelov, ki serijo dvignejo na višjo raven: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G in Redmi Note 14 . Odlikuje jih z algoritmi umetne inteligence podprt sistem kamer visoke ločljivosti, vrhunska vzdržljivost, impresivna uporabniška izkušnja in celovite izboljšave, s katerimi želijo vodilne funkcije približati širšemu krogu uporabnikov.

Za boljšo fotografsko izkušnjo so sprednje kamere nadgrajene z vsaj 20-milijonskim tipalom, pri čemer posebej izstopa Redmi Note 14 Pro z 32-milijonskim. Vsem modelom je skupen širok vidni kot (0,8-kratni) za preprost zajem skupinskih fotografij in ohranjanje prijetnih skupinskih trenutkov. Pametni telefoni serije Redmi Note 14 pa ponujajo še veliko več, saj so zasnovani, da zagotovijo popolno fotografsko izkušnjo, ki združuje vrhunsko zmogljivosti z intuitivno vsestranskostjo. V ta namen so bile uvedene različne ustvarjalne funkcije, kot so dinamični posnetki, ki vsako sliko oživijo s subtilnim gibanjem, in dvojni video, ki omogoča hkratno snemanje s sprednjo in zadnjo kamero za zajem prizora iz več perspektiv.

Modeli Pro se ponašajo še z naprednimi funkcijami umetne inteligence za urejanje fotografij. Z razširitvijo ozadja (AI Image Expansion[1]) boste zlahka fotografiji dodali globino ali iz nje izbrisali neželene predmete (AI Erase Pro[1]). Osnovni modeli serije Redmi Note 14 prav tako omogočajo brisanje predmetov s fotografij, pri čemer dodajajo še preprost način za zamenjavo ozadja (AI Sky). Takšna brezhibna integracija orodij umetne inteligence[2] izboljša kakovost fotografij in poenostavi postopek urejanja, tako da so rezultati profesionalne ravni na dosegu rok.

Vzdržljivi in trpežni – pametni telefoni serije Redmi Note 14 so zasnovani za vsakodnevno uporabo ne glede na pogoje

Pametni telefoni serije Redmi Note 14 so zasnovani za vsakdanje življenje, saj so odporni proti padcem, praskam in pljuskom vode po zaslugi strukture "All-Star Armor". Redmi Note 14 Pro+ 5G in Redmi Note 14 Pro 5G se ponašata s povečano odpornostjo zahvaljujoč okvirju iz aluminijevega kompozita visoke trdnosti, peni, ki ob padcu absorbira energijo, in odbojnemu materialu (polimer), medtem ko so zasloni modelov Pro zaščiteni z utrjenim steklom Corning Gorilla Glass Victus 2. Vsestransko varnost modelu Redmi Note 14 Pro+ 5G zagotavlja tudi hrbtna ploskev iz utrjenega stekla Gorilla Glass 7i ali veganskega usnja[7]. Pri preostalih modelih za zaščito zaslonov skrbi utrjeno steklo Corning Gorilla Glass 5, kar prispeva k močni in odporni zasnovi celotne serije.