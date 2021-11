Xiaomi Store v Ljubljano prihaja v velikem slogu

Xiaomijeve prodajalne se od leta 2020 hitro širijo, kar dokazuje že več kot 1000 trgovin po vsem svetu. Jedro uspeha temelji na odnosu do uporabnikov, kar se kaže tudi v odličnih poslovnih rezultatih letošnjega leta. V srednji in vzhodni Evropi pa je podjetje z 82-odstotno letno rastjo in 32-odstotnim deležem prodaje eden ključnih igralcev na področju pametne tehnologije.

Xiaomi hitro širi svoje poslovanje v Sloveniji . Po uspešnem zagonu prve trgovine v Mariboru je zdaj čas, da tudi slovenska prestolnica dobi novo prodajalno Xiaomi s strateškim ciljem – omogočiti Xiaomijevim fanom enostavno dostopnost pametnih telefonov in ostalih izdelkov po vsej državi.

Odprtja trgovine se bodo udeležili predstavniki Xiaomi Slovenija in Hrvaška ter predstavniki podjetja Colby, maloprodajnega partnerja v Sloveniji. Za kupce so na dan otvoritve pripravili številne promocijske ugodnosti telefonov in ostalih pametnih naprav.

Ob odprtju trgovine Xiaomi Store bodo voljo tudi izjemni popusti, za vse ljubitelje dovršene tehnologije in izbrana darila ob nakupu izdelkov, kot so Mi električni skiro, pametni telefoni serije Xiaomi T11 in ostale pametne naprave. Ob nakupu čistilca zraka Mi Air Purifier Pro H, pokončnega sesalnika Mi Vacuum Cleaner G10 ali pametnega telefona Xiaomi 11 Lite 5G NE kot darilo prejmete uro Mi watch Lite. Poleg čistilca zraka Mi Air Purifier 3C EU pa vas čaka mini ročni sesalnik Mi Vacuum Cleaner mini, pri čistilcu zraka Mi Air Purifier Pro EU pa kot darilo prejmete nadzorno kamero Mi 360° Home Security Camera 2K Pro.