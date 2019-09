XIII. Festival vojaške zgodovine

Poudarek letošnjega Festivala vojaške zgodovine bo na stoletnici slovenskega vojaškega letalstva.

Dinamična predstavitev letalskih sil Slovenske vojske

Pred koncem leta 1918 je bila ob razpadu Avstro-Ogrske v Ljubljani osnovana prva slovenska vojaška letalska enota, Ljubljanska letalska stotnija, kateri so se v navdušenju nad nastankom nove države pridružili številni slovenski piloti iz avstro-ogrskega vojaškega letalstva. Letalska enota, ki je pod okriljem enot generala Rudolfa Maistra delovala tudi v bojih za slovensko severno mejo, je sprva razpolagala le s petimi letali. Tri izmed njih so 12. januarja 1919 poletela nad Koroško s ciljem obstreljevanja avstrijskih enot in se z uspešno izvedbo prvega izvidniško-bojnega poleta letalske stotnije zapisala v zgodovino. Ta dan obeležujemo kot rojstni dan slovenskega vojaškega letalstva in 15. letalski polk si je ta dan izbral za svoj praznik. Obeležitvi te stoletnice bo zato dan osrednji poudarek letošnjega festivala. Obiskovalci si bodo lahko kot dodatno festivalsko ponudbo ogledali dve tematski razstavi, in sicer razstavo Ljubljanska letalska stotnija, ki jo je pripravil Vojaški muzej Slovenske vojske, in fotografsko razstavo Letala in helikopterji Slovenske vojske. Še večje zanimanje obiskovalcev bo najbrž pritegnila predstavitev helikopterjev 15. polka, ki se bo tako v soboto kot nedeljo predstavljal na osrednji ploščadi Parka vojaške zgodovine. Statična predstavitev bo v nedeljo ob 15. uri nadgrajena še z dinamično predstavitvijo letal Slovenske vojske.

Predstavitvene vožnje oklepne tehnike

Na svoj račun pa bodo v okviru Festivala vojaške zgodovine prišli tudi tisti, ki jih letalstvo ne zanima preveč in so raje bolj pri tleh. Zanimivega dogajanja bo tudi zanje več kot dovolj. Že v petek, 13. septembra, bo tako v Parku potekala seznanitev vojaških obveznikov – Vestirnga 2019, ki jo pripravlja Uprava za obrambo Postojna. Vestirnga/vizita/štelunga so različna poimenovanja za nabor, ki je svojčas predstavljal pomembno prelomnico v življenju mladih fantov. V nekaterih slovenskih pokrajinah se je dolgo ohranjal kot barvit običaj z okrašenimi vozovi fantov iz posameznih vasi. Tradicija je bila z ukinitvijo nabornega sistema dokončno prekinjena, a jo skušajo v Parku obuditi in ohraniti kot živo dediščino. Festivalsko dogajanje se bo nadaljevalo v soboto, 14. septembra, z dnevom odprtih vrat v Vojašnici Stanislava Požarja v Pivki. Poleg pestrega programa v edini tankovski vojašnici Slovenske vojske bo obilica dogodkov tudi v Parku. Pohodniki se bodo tako lahko udeležili pohoda do podzemne utrdbe Alpskega zidu na Primožu, prikazan bo del vozne tehnike, potekalo bo postavljanje vojaških taborov iz različnih zgodovinskih obdobij, organizirani bodo vodeni ogledi po stalnih in gostujočih razstavah Parka ter ogledi Depojev državnih muzejev v objektu D.

Prikaz vojaškega življenja iz različnih zgodovinskih obdobij

Višek festivalskega dogajanja bo v nedeljo, 15. septembra. Obiskovalci si bodo lahko cel dan ogledovali vojaškozgodovinske tabore različnih vojska, ki jih bodo pripravila različna ponazoritvena društva iz cele Slovenije. Skupaj z njimi pripravljajo v Parku ob 14. uri tudi ponazoritev vojaškega spopada iz druge svetovne vojne. Obiskovalci ne bodo prikrajšani niti za škripanje tankovskih gosenic, saj nameravajo organizatorji v demonstracijskih vožnjah pokazati vso vozno zbirko Parka vojaške zgodovine, ki nima konkurence v tem delu Evrope. Z demonstracijskimi vožnjami svojih bojnih vozil se bo predstavila tudi Slovenska vojska. Tradicionalni festival je vsako leto nekakšna prelomnica, ko v Parku vojaške zgodovine, ki je že postal največji muzejski kompleks pri nas, pokažejo nove pridobitve in razširjeno ponudbo. Tudi letos bo tako. V Depojih državnih muzejev si bodo tako lahko obiskovalci prvič ogledali poleg zbirk v pritličju in prvem nadstropju še nove zbirke v drugem nadstropju, in sicer »izvleček« zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije (del likovne zbirke, protokolarna darila nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, zbirko predsedovanja Svetu Evropske unije, zbirko orožja od druge svetovne vojne do samostojne Slovenije).

Ponazoritev vojaškega spopada iz druge svetovne vojne

Prav posebno poslastico pa bodo za ljubitelje letalstva in vojaške zgodovine predstavljale razbitine letala Supermarine Spitfire F.IX MJ116, ki so bile v okviru arheoloških izkopavanj Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano pred kratkim izkopane na Ljubljanskem barju in bodo tokrat prvič na ogled javnosti. Zlasti ob nedeljskem dogajanju organizatorji opozarjajo na pravočasen prihod na samo prizorišče. Poleg možnosti prihoda z vlakom bo za vse tiste z lastnim prevozom organizirano brezplačno parkiranje na označenih parkiriščih ter prevoz med parkirišči in Parkom med 11. in 18. uro. Prireditev bo v vsakem vremenu, pri čemer si organizator pridržuje pravico do spremembe programa. Priporočena je športna obutev. Več informacij o samem dogodku in ceniku je obiskovalcem na voljo na spletni strani Parka.

Park vojaške zgodovine hrani bogato zbirko oklepnih vozil in vojaških letal.