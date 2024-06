XS Toys: raj za slovenske ljubitelje igrač in mesto z nabolj pestro izbiro blagovnih znamk igrač

XS Toys je zaupanja vreden distributer velikanov v industriji igrač, kot so Lego, Schleich, Mattel, Hasbro, Bruder, Moose, Spin Master, MGA, Jazwares, Character Option in številni drugi.

Podjetje XS Toys, ustanovljeno leta 1995 v Talinu v Estoniji, je hitro zraslo v vodilnega distributerja in prodajalca igrač in iger v številnih državah. Znamka je prisotna na Finskem, Švedskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Gruziji, Uzbekistanu in sedaj tudi v Sloveniji . Blagovna znamka XS Toys, ki je znana po svoji zavezanosti h kakovosti, raznolikosti prodajne ponudbe in zadovoljstvu strank, se je od svojih skromnih začetkov razvila v velikega mednarodnega prodajalca z zavidljivim portfeljem priljubljenih in ikonskih blagovnih znamk igrač. Ta uspeh je posledica predanosti podjetja k zagotavljanju najboljših izkušenj igranja za otroke in družine.

S tem, ko ostaja na čelu trendov v industriji igrač in ohranja močne odnose z vodilnimi proizvajalci, blagovna znamka XS Toys zagotavlja, da imajo njihove stranke vedno dostop do najnovejših in najbolj iskanih izdelkov na trgu.

XS Toys je zaupanja vreden distributer velikanov v industriji igrač, kot so Lego , Schleich, Mattel, Hasbro, Bruder, Moose, Spin Master, MGA, Jazwares, Character Option in številni drugi. Ta partnerstva odražajo zavezanost podjetja k ponujanju širokega izbora visokokakovostnih igrač, ki spodbujajo ustvarjalnost, učenje in zabavo. Obsežna izbira podjetja vključuje različne vrste igrač, kot so:

Z več kot 50 XS Toys trgovinami v sedmih državah ponujajo sodobno in prijazno okolje, kjer lahko stranke raziskujejo širok nabor igrač in iger.

Globalni doseg z lokalno strokovnostjo

Uspeh XS Toys se ne skriva le v blagovnih znamkah, ki jih zastopa, ampak tudi v prilagojenih storitvah, ki jih nudi. Vsak trg ima strokovno lokalno ekipo, ki razume unikatne potrebe in želje svoje regije. Ta pristop omogoča XS Toys, da prilagodi svojo ponudbo in promocijska prizadevanja za čim večje zadovoljstvo strank in zvestobo blagovni znamki. Z distribucijsko mrežo, ki pokriva več kot 2.500 prodajnih mest (od majhnih kioskov do velikih verig hipermarketov) XS Toys zagotavlja, da so njihovi izdelki lahko in enostavno dostopni potrošnikom. Ta obsežen doseg, skupaj z globokim razumevanjem lokalnih trgov, pozicionira XS Toys kot vodilnega igralca v industriji igrač.

Zavezanost k odličnosti

Poleg navdušujočega portfelja in globalnega dosega je znamka XS Toys zavezana h gradnji dolgoročnih odnosov s svojimi dobavitelji in strankami. Ceni zaupanje, zanesljivost in vzajemno rast, kar ji omogoča, da že desetletja ohranja uspešna partnerstva. XS Toys prav tako vlaga v ustvarjanje izjemne nakupovalne izkušnje preko lastnih trgovin. Podjetje je odlično založeno z igračami najbolj priljubljenih licenc, likov iz filmov, televizijskih oddaj in spletnih vsebin, ter z ekskluzivnimi izdelki, kar nakupovanje v trgovinah XS Toys spremeni v prijetno doživetje tako za otroke kot za starše.