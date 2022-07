Dom upokojencev v Kranju v stiski s številom družinskih zdravnikov

Tjaša Kuhar Čižmar iz zdravstveno negovalne enote Doma upokojencev Kranj pove: "Zelo velikokrat moramo klicati urgentnega zdravnika, da nam pomaga vsaj z najnujnejšimi stvarmi, sprotne stvari zelo dolgo čakajo. En zdravnik ima tri mize kartonov za pregledati in ne uspe vsega."

Dom upokojencev Kranj šteje 214 stanovalcev, ki naj bi imeli v domu svojega zdravnika. A tu je prazna ambulanta in kup kartotek, ki čakajo na obravnavo. Nadja Gantar , direktorica Doma upokojencev Kranj, pravi: "Trenutno je v našem domu prisoten zdravnik enkrat na teden, pet ur, vse ostalo rešujemo s klici na nujno medicinsko pomoč."

Matjaž Žura, direktor zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, odgovarja: "Z avgustom in septembrom se bo ta problematika nekoliko zmanjšala, česar ne moremo zagotoviti z zdravnikom v ambulanti, pa pokrivamo z ambulanto nujne medicinske pomoči."

Na Gorenjskem se že leta soočajo s hudim pomanjkanjem družinskih zdravnikov. "Glede na število neopredeljenih pacientov bi na celotnem Gorenjskem lahko zaposlili še 20 družinskih zdravnikov. Trenutno je najtežje v Zdravstvenem domu Kranj," še dodaja Žura. Obeta se nekaj novih zaposlitev, a tudi to najverjetneje ne bo v celoti rešilo problema. O podobnih razmerah sicer poročajo tudi iz drugih, predvsem gorenjskih in primorskih domov upokojencev.

Denis Sahernik iz Skupnosti socialnih zavodov je povedal: "Vemo, da je pomanjkanje družinskih zdravnikov v domovih težava že vrsto let, vendar so se v zadnjem času razmere tako zaostrile, da lahko rečemo, da to že ogroža kakovost zdravstvene oskrbe stanovalcev."

Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja, da zgolj dodatno nagrajevanje družinskih zdravnikov, ki ga predvideva interventni zakon, ne bo rešilo tovrstnih težav. Kako bodo zagotovili polno zdravstveno oskrbo v vseh domovih starejših, smo vprašali ministrstvo za zdravje, a odgovor še čakamo. V Kranju pa upajo, da bo ambulanto rešila koncesija, ki naj bi jo občina razpisala jeseni.