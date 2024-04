Yaskawa položila temeljni kamen v Kočevju za gradnjo dveh novih objektov

V okviru danes predstavljenega projekta namerava Yaskawa v Kočevju do leta 2025 zgraditi Evropski robotski distribucijski center in novo sodobno stavbo za inženiring in proizvodnjo robotskih sistemov.

Distribucijski center po besedah Koslerja potrebujejo, ker so do zdaj robote in krmilnike, ki jih izdelujejo, vozili v skladišči v Nemčiji in na Švedskem, od koder so jih nato distribuirali naprej, po novem pa bodo robote in krmilnike, vključno s tistimi, ki v Evropo pridejo iz Japonske, sami dobavljali končnim kupcem v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Z novo stavbo za inženiring in proizvodnjo robotskih sistemov pa bodo po besedah Koslerja razširili program, ki ga trenutno izvajajo v Ribnici, kjer razvijajo robote za različne tehnološke procese in tehnologije. Yaskawa v Sloveniji po besedah Koslerja trenutno zaposluje okoli 270 ljudi, po izpeljani naložbi naj bi jih okoli 300.