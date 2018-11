Z 0,0 do vstopnice za koncert Policijskega orkestra

V času pred martinovanjem se na slovenskih cestah poveča stopnja alkoholiziranih voznikov predvsem zaradi večjega števila praznovanj. Po podatkih raziskave, ki jo je letos objavila Agencija za varnost prometa (AVP), alkoholizirani vozniki povzročijo približno dvakrat več prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo kot trezni povzročitelji nesreč in od tri do šestkrat več prometnih nesreč s smrtnim izidom.

V preteklem letu se je zmanjšalo število žrtev nesreč, ki so povezane z alkoholom, vendar je treba aktivnosti osveščanja na tem področju nadaljevati, pravi generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Mojca Gobec in dodaja: "Še naprej se povezujemo z vladnimi in nevladnimi institucijami, vedno pa se v akcijah obračamo direktno na voznike, saj je za dosego cilja - zmanjšanja žrtev prometnih nesreč, nujno sodelovanje vseh udeležencev v cestnem prometu."

Glavni namen akcije je zmanjšati število opitih in omamljenih voznikov na slovenskih cestah. V času pred martinovim bodo z brezplačnimi vstopnicami za koncert nagradili tiste, ki spoštujejo pravila in za volan ne sedejo pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi.

Do 9. novembra bo potekala akcija Slovenija piha 0,0, ki jo izvaja ministrstvo za zdravje izvaja v sodelovanju z AMZS, DrogArtom, inšpekcijskimi službami in Valom 202.

Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se sicer zgodi ob koncih tedna ob petkih in sobotah in v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah. Gledano po obdobjih preko leta pa so najbolj problematični pomladni in poletni meseci ter obdobje martinovanja in prednovoletni čas.

Lahko si pripihate vstopnice za koncert

Vstopnice za koncert si bo mogoče "pripihati" na posebnih 0,0 kontrolah na različnih lokacijah po Sloveniji ob pomembnih prometnih točkah v izbranih mestih. Natančne lokacije 0,0 kontrole bodo objavljene na spletni strani www.nulanula.si, aplikaciji AMZS in Facebook strani Slovenija piha 0,0. Obveščanje o lokacijah bo potekalo tudi v sodelovanju z Valom 202.

Skupaj z inšpekcijskimi službami na ministrstvu za zdravje pozivajo tudi organizatorje javnih prireditev, lastnike gostinskih lokalov ter trgovce, naj bodo pozorni pri prodaji in ponudbi alkoholnih pijač in spoštujejo določbe zakona o omejevanju porabe alkohola.