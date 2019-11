Z 0,0 vožnjo do vstopnic za koncert

Prvi del letošnje akcije Slovenija piha 0,0 se je začel včeraj in bo trajal do nedelje, 10. novembra, znova pa bodo policisti preverjali psihofizično stanje voznikov od 2. do 20. decembra. "Tisti, ki bodo 'napihali' 0,0, bodo prejeli letak, s katerim si bodo lahko prislužili dve vstopnici za koncert Policijskega orkestra z gostoma, Tomislavom Jovanovićem Tokcem iz skupine Dan D in Neisho . Skupni koncert, ki bo 15. januarja 2020 v CUK Kino Šiška v Ljubljani, je prijazen poklon vsem, ki se za volanom obnašate odgovorno," so sporočili s Policije.

Ministrstvo za zdravje skupaj s Policijo, Javno agencijo RS za varnost prometa, pristojnimi inšpekcijskimi službami, nevladnimi organizacijami letos ponovno opozarja, da je vožnja pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi nevarna. Posebej veliko nesreč, ki jih povzročijo opiti vozniki, se namreč zgodi ravno v prazničnem času, ki je zdaj tik pred vrati.

Policisti se bodo v tem tednu pred martinovim, ko bodo po vsej Sloveniji potekala številna praznovanja, osredotočili na lokacije blizu gostinskih lokalov in zabaviščnih prostorov, bolj pa bodo na udaru tudi kraji, kjer se zadržuje večje število ljudi. Z njimi bodo v okviru svojih pristojnosti na terenu tudi zdravstveni, delovni in tržni inšpektorji, so pojasnili s Policije: "Kršitelje seveda čaka kazen v skladu s predpisi, vzorni vozniki pa bodo nagrajeni in tako morda bližje vstopnici za tradicionalni koncert Policijskega orkestra z gosti."

Tudi Javna agencija RS za varnost prometa bo k odgovorni vožnji spodbujala s številnimi aktivnostmi na terenu, pri čemer bo sodelovala z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) ter nevladnimi organizacijami. Razdelila bo 1.500 plakatov in 20.000 zloženk ter tako podprla 102 občini, ki preko SPV skrbijo za osveščanje, kaj pomeni piti in voziti. "Ta mesec bodo izvedli pet preventivnih dogodkov na lokalni ravni, dva večja dogodka pa bodo v začetku decembra izvedli tudi v Ljubljani in Mariboru. V okviru podpore občinskim SPV je agencija 24 občinam zagotovila 3.000 alkotesterjev za enkratno uporabo, ki jih bodo delili obiskovalcem v okviru terenskih akcij po lokalih in restavracijah," sporočajo s Policije.

"Za prometno varnost smo odgovorni prav vsi prometni udeleženci. Če ste uživali alkohol, ne sedajte za volan, temveč naj vozi kdo, ki alkohola ni užival, ali pa uporabite javni prevoz. Skupaj poskrbimo za varnost na naših cestah. Naj Slovenija piha 0,0!" še poudarjajo s Policije.