'Še vedno nismo doma, otroka nista v svojih posteljah, želimo si varen dom'

Gabrijela, Katka in Erika , mati, hči in snaha, so ostale na levem bregu, oče in sin, Miran in Henrik , pa na desnem bregu. Uničujoča moč deroče reke Meže je odnesla cesto, most in njihov dom preklala na pol. Podoba popolnoma uničene hiše Fužirjevih s Prevalj pa je obšla ves svet. Naši novinarki Žani Vertačnik je Erika zaupala, da so po katastrofi pri svakovih starših, vendar so razseljeni, moževa starša in sestra so odšli k prijateljem. " Ampak smo zaradi tega želeli ostati na Prevaljah, tudi to, da smo skupaj, nas drži pokonci. Enkrat pade eden, enkrat drugi, ampak držimo se skupaj in imamo občutek, da nas drži cela Slovenija," je dodala.

Vasica Struge je v ujmi postala otok, Savinja je ubrala svojo pot in hiše odrezala od sveta. V hišah je ostalo ujetih veliko ljudi, bili so brez telefonskih povezav, nihče ni mogel do njih, niti helikopterji. Vedeli so, da morajo zapustiti hiše, če ne, bodo umrli. Z ene hiše na drugo so privezali vrvi, na pomoč sta jim priskočila gorska reševalca.

Kot je zaupala naši novinarki Barbari Bašič , se je na eni točki usedla v gozdu, vsakega izmed otrok položila na svojo stran in mislila, da bo konec. "Starejši sin mi je rekel, da gremo naprej še malo, da bomo dobili sok in sladoled, in smo šli." Otroci ju sprašujejo, kdaj se bodo vrnili, in kot pove Krumpačnikova, je težko, saj v bistvu lažeš, ne glede na to, kaj rečeš. Zato jima rečejo preprosto otroško laž, da "saj bo oče vse popravil". Trenutno še ne vedo, kaj bo s hiško, ali se bo rušila ali jo bodo popravljali, vendar imajo slab občutek, ker ne vedo, kako naprej.

Kot je poudarila, je treba biti vzor otrokom in je kljub solzam tudi te treba obrisati in iti naprej. Erika se je zahvalila vsem, ki so donirali kakršno koli pomoč, in dodala, da so res prejeli ogromno pomoči, od oblek do hrane in drugih nujno potrebnih stvari.

Z le enajst dni starima novorojenčkoma ujeti v hiši

V Kamniku sta Vesna in Emil Volkar skupaj z enajst dni starima novorojenčkoma ostala ujeta v hiši, gasilci pa zaradi porušene ceste sprva niso mogli do njih. "Nisem jima mogel pogledati v oči, katerega od dvojčkov bi odnesel, če bi morali zbežati, saj nisem vedel, ali bomo sploh vsi preživeli," pripoveduje oče. Voda je že zamakala v hišo, prinašalo je kamenje, ko so se do njih gasilci le prebili, hišo pa je kasneje zasulo 40 tisoč kubičnih metrov kamenja.