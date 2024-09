Z Air France ugodneje v znamenita ameriška mesta

Jesenske počitnice so idealen čas za potovanja, saj so priljubljene destinacije manj oblegane, vreme je prijetno, raziskovanje novih krajev pa je izven visoke turistične sezone tudi cenovno bolj dostopno. Če vas mika skok čez lužo, lahko med 10. in 30. septembrom izkoristite nižje cene letalskih vozovnic družbe Air France, ki vas z različnih letališč popelje v slovita severnoameriška mesta New York, Chicago, Los Angeles in številna druga.

Letala družbe Air France letijo v kar 94 držav po vsem svetu. FOTO: Air France icon-expand

Skok čez lužo v Big Apple Pravijo, da je ikonični New York treba obiskati vsaj enkrat v življenju. Mesto, ki nikoli ne spi, velja za epicenter trendov, kulture, mode, arhitekturnih presežkov, kulinarike in nakupovanja. Sprehodite se po znamenitem Manhattnu in obiščite Times Square, Central Park, Empire State Building in Kip svobode. Raznolike soseske in mešanica različnih narodnosti se odražajo na bogati kulturni ponudbi in kulinaričnih specialitetah na vsakem koraku. Obisk New Yorka je tudi lepa priložnost za ogled ene od brezčasnih predstav na Broadwayu. Big Apple s svojim živahnim utripom ponuja nekaj za vsak okus in vas zagotovo ne bo pustil hladnih.

Raziščite glasbeno sceno v vetrovnem Chicagu Chicago, mesto ob obali jezera Michigan, poznano kot windy city (slo. vetrovno mesto), združuje bogato ameriško zgodovino, kulturo in inovativno arhitekturo. Povzpnite se na Willis Tower, ki je dolgo veljal za najvišjo stavbo na svetu, obiščite futuristični Millennium Park ali se sprehodite mimo dih jemajočih impresionističnih umetnin v Art Institute of Chicago. Chicago slovi tudi po svoji jazz in blues sceni, reki Chicago in znameniti čikaški pici. Čudoviti parki ponujajo zeleno zatočišče in prostor za številne aktivnosti sredi urbanega vrveža.

Doživite utrip sončnega Los Angelesa Los Angeles, mesto, kjer se srečata zabava in glamur, že od nekdaj slovi po svojem sproščenem kalifornijskem vzdušju. Obiščite Hollywood, ki je zagotovo najbolj prepoznavna znamenitost Los Angelesa, znana po zvezdah slavnih ljudi – Walk of Fame. Od tam se lahko povzpnete do kultnega napisa Hollywood ali se ustavite na Griffith Observatoryju, znanstvenem muzeju, ki ni le raj za ljubitelje astronomije, temveč tudi kraj, kjer se razprostira čudovit razgled na mesto angelov. Sprostite se na plažah Santa Monica in Venice Beach, raziščite prestižne trgovine na Rodeo Drive v Beverly Hillsu ali pa se podajte v filmski svet v Universal Studios.

