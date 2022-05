Z akcijo Dobrodelno okrog Slovenije kolesa 52 otrokom

"Poleg novih koles, ki smo jih 16 že namenili otrokom med etapami in na uvodni novinarski konferenci, jih bomo nekaj še dokupili, ostala sredstva pa bomo namenili obnovi rabljenih koles. Na ta način se bo, kot trenutno pričakujemo, novih koles razveselilo 52 otrok iz socialno ogroženih družin," je bil ponosen predstavnik Slovenske karitas. To število se lahko še poveča, saj sredstva zbirajo do konca maja.

"Kolo je sredstvo za dostop do šole, kasneje pa do študija, do prijateljev, socializacije, igrišča ... Spodbuja tudi gibanje in zdrav način življenja, tako da ima veliko pozitivnih učinkov," je o pomenu kolesa povedal predstavnik Slovenske karitas in koordinator humanitarnega dela projekta Luka Oven .

Dobrodelni projekt so prvič izpeljali pred tremi leti. Sredstva za nakup in obnovo koles za otroke iz socialno ogroženih družin na Slovenski karitas zbirajo še vse do konca maja. Donirati je možno s sporočilom s ključno besedo ZAkolo5 na 1919, s katerim darujete pet evrov, ali z nakazilom na TRR Slovenske karitas.

YoungCaritas, področje Slovenske karitas, ki je sodelovalo v projektu, bo letos otrokom namreč podarila tudi obnovljena rabljena kolesa. Pripravila je projekt Staro kolo za nov nasmeh, v sklopu katerega bodo popravili in obnovili stara kolesa in tako dostop do kolesa omogočili še več otrokom in mladim. Projekt bodo predstavili 25. maja, ko bodo v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani organizirali 29. Študentski tek na grad.

Kot je povedal ultramaratonski kolesar, vodja in organizator projekta Dami Zupi, je vseh pet etap in vseh 1225 kilometrov poti po Sloveniji prevozilo 25 kolesarjev, kar pomeni, da so v petih dneh skupaj prevozili več kot 30.000 kilometrov. Največjemu vseslovenskemu humanitarnemu kolesarskemu dogodku se je pridružil in vseh pet etap prevozil tudi nekdanji smučarski skakalec in ambasador projekta Robert Kranjec.