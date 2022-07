Z akcijo Pričarajmo jim nasmeh 500 otrok iz socialno šibkih družin uživalo ob morju

20 let projekta in skoraj 10.000 otroških nasmehov. To je bilanca akcije Pričarajmo jim nasmeh, namenjena brezskrbnim počitnicam za otroke iz socialno šibkih družin. Tudi letos jih bo lahko 500 uživalo ob morju, prva skupina je že na Debelem rtiču. Čakajo jih kopanje, druženje, ples in zabava, v počitniškem tednu se stkejo tudi nova prijateljstva in prve ljubezni. To so vtisi, ki ostanejo za vedno.