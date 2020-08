Z akcijo 'Voda vzame, voda vrne' ozaveščali o poškodbah pri skoku ali padcu v vodo

Na bazenu v Slovenskih Konjicah so z namenom ozaveščanja invalidi delili svoje zgodbe, kako so se poškodovali pri skoku ali padcu v vodo. Kljub nesreči, ki jim je spremenila življenja, pa so našli nove priložnosti; tudi v potapljanju in statični apneji. ’Voda vzame, voda vrne’ je ime akcije, kateri sta se letos pridružili Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica.