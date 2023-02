Z aktivnim kisikom nad začaran krog suhe, pordele in občutljive kože

Poleg tega se stanja kot so dermatitis, luskavica, ekcemi in rdečica v zimskih mesecih običajno še poslabšajo. Suha koža je pogosto podvržena prezgodnjemu staranju, izgubi naravni lesk in svežino, medtem ko so vse nepravilnosti in majhne gubice še bolj izražene. Rešitev za težave je ustrezna nega, ki zagotavlja ustrezno vlaženje, čiščenje, oksigenacijo in regeneracijo poškodovane kože.

Skrivnost aktivnega kisika

Raziskave kažejo, da so aktivne kisikove spojine potrebne za naše zdravje, boj proti boleznim ter za nego in regeneracijo celic. Učinkovito upočasnjujejo procese staranja in so ključ za pomlajevanje. Njihov glavni vir so naše imunske celice, ki proizvajajo aktivne kisikove spojine z namenom obrambe pred škodljivimi mikrobi. Stres, nepravilna prehrana in premalo gibanja so glavni razlogi za njihovo pomanjkanje, kar se lahko odraža tudi z izbruhom bolezni ali simptomov, ki se kažejo kot suha, pordela in občutljiva koža. V teh primerih je zelo pomembno, da telesu pomagamo z lokalnim dodajanjem aktivnih kisikovih spojin na prizadeta področja kože.

Rešitev je OXILVER Skin

Linija terapevtske kozmetike OXILVER Skin združuje znanja medicine, farmacije in moderne kozmetologije ter omogoča celovit način za nego in zaščito celic kože. Ob stiku raztopine ali gela s kožo, se sprostijo aktivne kisikove spojine v obliki številnih drobnih mehurčkov, ki površino oksigenirajo, regenerirajo, hidrirajo in čistijo.

Z dodatkom ionskega srebra, Aloe Vere in hialuronske kisline se ustvari dopolnilno delovanje, ki pripomore k intenzivnemu celjenju in vlaženju kože ter večji prožnosti, napetosti in gladkosti kože.

Pomoč in nega za vso družino

Izdelki OXILVER Skin so varni in primerni za vse generacije, lahko se uporabljajo daljše časovno obdobje ter so dokazano učinkovita rešitev za težave na koži. Na voljo so v obliki raztopine in gela, zato kože ne mastijo, temveč vlažijo, pomirijo in mehčajo.