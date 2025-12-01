Svetli način
Slovenija

'Z ali proti Janezu Janši? Temeljno vprašanje političnega prostora'

Ljubljana, 01. 12. 2025 14.46 | Posodobljeno pred 47 minutami

Žiga Bonča
42

Kdo bo sestavljal prihodnjo vlado? Je SDS na avtocesti do zmage na državnozborskih volitvah? Komu bo povezovanje bolj koristilo – strankam na levosredinskem ali desnosredinskem političnem polu? V tokratnem podkastu, pripravljenem po objavi merjenja utripa javnega mnenja, ki ga izvaja Inštitut Mediana, smo med drugim analizirali prepričljivo najvišjo podporo stranke SDS, stabilnost Gibanja Svoboda in to, komu bo pripadel "bazen" neopredeljenih volivcev. Gost je bil politolog dr. Tomaž Deželan, profesor z ljubljanske Fakultete za družbene vede.

"Levi volivci ne odpuščajo, poiščejo si novega kandidata"

Mandat premierja Roberta Goloba je že skoraj pri koncu, največja koalicijska stranka pa bo januarja dopolnila četrto leto od nastanka. Da je podpora, ki jo beleži Svoboda na javnomnenski poizvedbi relativno visoka, ocenjuje Deželan, saj je za novonastale stranke, ki zmagajo državnozborske volitve s prepričljivo večino, krmarjenje proti naslednjim volitvam izjemno zahtevno. Sogovornik pričakuje, da bi lahko Svoboda pred volitvami svojo podporo še okprepila: "V resnici ni nekega močnega protikandidata na levi sredini in to pomeni, da bliže ko bo volilni dan, bolj bodo levi volivci, oziroma tisti, ki si ne želijo prihoda SDS-a in Janeza Janše v vlado, skrbeli, da njihov glas ne bo izgubljen. Svoboda se v tem kontekstu ponuja kot najbolj varna za tak glas."

"Ustavna večina v trenutnih okoliščinah ni možna"

Največja opozicijska stranka SDS pravi, da Slovenija potrebuje ustavno večino razuma. Večino bi po njihovem mnenju potrebovali za nujne dopolnitve ustave, s katerimi bi zaščitili nekatere temelje, ki, kot dodajajo, jih je levičarska večina razrahljala. Politolog Deželan meni, da v trenutnih okoliščinah ni mogoče, da bi ena stranka oblikovala ustavno večino, niti s sorodnimi strankami: "Ustavna večina bi bila mogoča zgolj v primeru omrtvičenega, benignega ozračja in hkrati izjemno slabih rezultatov levice. Le v teh okoliščinah bi bilo mogoče, da bi SDS z njenimi potencialnimi koalicijskimi partnerji pridobila ustavno večino. Menim pa, da nismo v takem trenutku."

Preberi še Podpora vladi v tednu po referendumu nekoliko nižja

"Sodelovanje med poloma v času polarizacije"

Kdo bo na prihodnjih državnozborskih volitvah pridobil največ volicev iz "bazena" neopredeljenih? Sogovornik kot dve zanimivi stranki za neopredeljene izpostavlja Demokrate Anžeta Logarja in stranko Prerod Vladimirja Prebiliča. Pa je sodelovanje med poloma, ki ga stranki ponujata, sploh realistično? Ali je kot bi računal na večino s ponudbo električnih vozil v času, ko za vožnjo vseh državljanov še ni dovolj električnih polnilnic? Deželan ocenjuje, da se bo ta agenda razblinila, ko se bosta morali stranki bolj jasno profilirati: "V tem kontekstu bo za njih zagotovo najtežje vprašanje 'z Janezom Janšo ali proti'. To bo predvsem večji izziv za Logarja. "To je temeljno vprašanje za slovenski politični prostor in ne bo volivca, ki ga ne bi zanimalo to vprašanje."

Ob vseh dogodkih na političnem parketu pa smo v podkastu našli tudi čas za pižamo Boruta Pahorja. Podrobnosti pa v tokratni epizodi POPkasta.

Gibanje Svoboda SDS volitve janez janša robert golob Tomaž Deželan
KOMENTARJI (42)

iskriv
01. 12. 2025 15.33
+1
Če na kratko povzamem Janševe rabote osebno in njegovih vlad v grobem in pričnem z af.ero JB.TZ , kraja zaupnih dokumentov , prodaja orožja Hrvatom in Bošnjakom , poizkus prevrata in zgodila se mu je Depala vas in izguba stolčka obrambnega ministra , pranje denarja preko sorod.nikov , ponarejanje doku.mentov – Turk , ponarejanje fotografij ,prodaja Merkatorja , prodaja SIJ Rusom , izginilo neznano kam 70 miljonov evrov , afera Patrija prejemanje podkupnine ,pravnomočno obsosjen , zaprt , izpuščen na zahtevo ustavnih sodnikov , zaradi neodzivanja na pozive sodišč predmet namerno zastara in sedaj se lahko smeje vsem , saj mu je sodišče poklonilo za krim.inalne rabote in korupcijo še nagrado . Bravo naša sodišča , ki podpirajo kriminal in korupcijo ! Prodaja Splošne plovbe v naprej znanemu kupcu , prodaja Panvite ,.. Brskanje po računih političnih nasprotnikov za svojo in Vučićevo korist .Njegova vladanja so prinesla Sloveniji samo velike dolgove ! Preprečila je Zakon o malem delu in Pokojninsko reformo, zato je svetovni finančni sektor znižal bonitete Republiki Sloveniji. S tem so se podražili krediti in s tem se je posledično povečalo zadolževanje .Da je prišlo v času prve Janševe vladavine ( SDS, NSI , SLS in DESUS )2004 – 2008 do finančnega zloma Slovenije in pojava tajkunstva so krivi sprejeti naslednji zakoni in neznanje : – Zakon o prevzemih (ZPre-1), sprejet 2006, je omogočil največje tajkunske zgodbe, ki so povzročile milijarde dolgov, vrsto propadlih podjetij in pa saniranje bank s strani državljanov zaradi nakritih kreditov – Zaradi Janševe politike se je gospodarstvo v času 2004-2008 zadolžilo preko vseh meja – iz 16 milijard zunanjega bruto dolga 2004 je Slovenija v 4 letih prilezla na 40 milijard evrov zunanjega bruto dolga 2008 – Virantova plačna reforma javnega sektorja ZUJF je povzročila 100 milijonov MESEČNO višje plačne mase javnega sektorja. To je MILIJARDA LETNO ! Upokojencem so takrat nenadomestljivo ukradli 25 % pokojnine in zdravstvu 26 % ! Z ignoriranjem poročil Banke Slovenije in priporočil finančnikov je Janša 2004-2008 vodil politiko zadolževanja, ko bi moral v času konjukture delati PRESEŽEK in VARČEVATI. In to ponovno želijo nekateri podoživeti in podpirajo SDS in njenega liderja . To je kratek povzetek ,in kdo bi po takem življenjepisu lahko še volil Janšo in SDS .
ODGOVORI
1 0
ANDRO2004
01. 12. 2025 15.33
Dokler bo komunistični maršalček glavni, bodo imeli 22%. Ko bodo imeli kohones, da ga odpikajo, potem bi celo imeli šanso kakšne volitve dobit.
ODGOVORI
0 0
RUBEŽ
01. 12. 2025 15.33
Rešitev za državo bi bila, da se SEKTA SĐS Z IVANOM JANUZAJEM JANSHO - MALI ORBAN - PRINC TEME sploh ne uvrsti v parlament. Bilo bi precej lažje za vse. Z njim, tiranom, bi definitivno nazadovali par let in spet zadolžili državo. Še bolj, kot jo je že.
ODGOVORI
0 0
rogla
01. 12. 2025 15.32
-1
Brez prodajalca orožja bi nam bilo veliko lepše. Z Janšo pač nikoli(!) več!
ODGOVORI
0 1
Iqos
01. 12. 2025 15.28
+2
Janšisti na vsal način hočejo prikazar,tudi z lažnimi anketami...da je on edini veliki nasprotnik. Že dolgo ga nobeden nima za konkurenco. Sicer pa v čem bi lahko bil konkurenčen.
ODGOVORI
5 3
Kali?opko Kali?opkovi?
01. 12. 2025 15.27
+2
Spet pumpanje zlobnega zmaja Janeza hahahaha, vsake volitve ista zgodba k rečš kej levičarju ti nazaj odvrne neki v povezavi z janšo. A ste res vsi z IQ na nivoju Albanije S. Makedonije Bosne, ki imajo najmanjšega v Evropi.
ODGOVORI
4 2
LevoDesniPles
01. 12. 2025 15.27
-4
lol levi volilce še lastne sence ne morejo najti kaj šele drugega kandidata.. tega jim nastavi glava družine... drugače pa je videti kako boga je ta slovenistanija če se na volitvah glasuje "samo da ni januš"
ODGOVORI
1 5
Uporabnik1816146
01. 12. 2025 15.31
Sam da ni jj pa je vse vredu
ODGOVORI
0 0
vicente
01. 12. 2025 15.27
+4
ni vprašanje Z ali proti, vprašanje je ali vam je všeč maščevalna nazadnjaška politika ??? to je pravo vprašanje drugo vprašnje je : ali želimo naprej ali nazaj???,tretje vprašanje ali mislimo oz ali znamo in smo dovolj usposobljeni da o sebi sami odločamo !!!! ali bomo to dovolili nekim skorumpiranim osebam ki sejejo razdor !!
ODGOVORI
5 1
big_foot
01. 12. 2025 15.27
+3
Janez bo volitve verjetno zmagal, koalicije pa ne bo kogel sestavit ker bo skupno več desnih glasov kot levih. Logar se zajeda samo v volilce sds največ pa nsi kar podre janezovo enačbo. Naslednja vlada bo spet levo sredinska in tako vse dokler se janez ne odpravi v pokoj in odide iz političnega prostora. Takrat bo la definitivno zmagala desnica.
ODGOVORI
5 2
supergigi
01. 12. 2025 15.26
-2
Če se prav hitro ne znebimo Goloba smo ga naj. Očitno pa leve in vlado grabi panika, saj želijo celo oddajo Tarča ukiniti.
ODGOVORI
2 4
01. 12. 2025 15.24
+0
Jansisti hocejo ustvariti dikaturo po vzgedu tridesetih let
ODGOVORI
4 4
LevoDesniPles
01. 12. 2025 15.31
lol novi obrazi so ti diktaturo že uvedli tako, da ti jo januš ne rabi ponovno ustvariti XD
ODGOVORI
0 0
LeviTUMOR
01. 12. 2025 15.20
-2
Golobnjak je mel vso moč da spremeni Slovenijo v nekaj dobrega boljšega, a so jo raje skoraj do konca unicili, ker si nesposobni do amena! Cajt da se vrne tisti ki obvlada situacijo!
ODGOVORI
4 6
13klu?
01. 12. 2025 15.31
Da ne misliš tistega ki je že trikrat vladal pa isto ni naredil nič
ODGOVORI
0 0
big_foot
01. 12. 2025 15.32
Poglej kako se je grozljivo slovenija zadolžila v vsaki janezovi vladi. A veš če vzameš kredit pa na koncu leta rečeš mater sem zaslužil odmisliš pa da boš vse drago vračal nisi naredil nič. Janez je katastrofa za finance. Bi bil pa fajn za migrante ipd.
ODGOVORI
0 0
LeviTUMOR
01. 12. 2025 15.15
+1
Ko gledaš intervjuje of Janše se počutiš kot Einstein, ko gledaš od levih, misliš da se do 5 nisi zmozrv več preštet.
ODGOVORI
5 4
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 15.30
Ni nam pomoči...
ODGOVORI
0 0
igor74
01. 12. 2025 15.15
+1
Kdor si želi kvalitetnega življenja, dobrega gospodarstva, tak nima izbire kot da voli stranko iz desnega pola.
ODGOVORI
7 6
biggbrader
01. 12. 2025 15.14
+2
Ker je bila Korona za nekatere res "težko doživetje", so nekateri volili, samo da ni Janša. Vendar takrat smo imeli dokaj stabilno in predvidljivo gospodarstvo, kljub pandemiji. Z volitvami smo tako dobili v golobovem gibanju kader, ki niti približno ni sposoben parlamentarne demokracije, kar se lepo vidi tako v stihijskem vladanju kot v Parlamentu, kjer določenim poslancem in poslankam sploh ni jasno, da nismo več v Yugi. Z lovom na "Janšiste" so pokazali, da so skregani z demokracijo.
ODGOVORI
8 6
LeviTUMOR
01. 12. 2025 15.14
+1
Golobjak in murglje naj služijo samo se kot vecni opomin, da se kej tazga ne zgodi nikoli več!! Lewaki so vsi Glih, vsi pokvarjeni do obisti, do samega jedra duše! Demoni lazi, sovraztva, izdajalstva, hujskanja, grozenjs S smrtjo, vandalizma, opresijo, davkov, ilegalcev, lgbt agende... NOCEMO TEGA! Slovenci hočemo biti slovenci, ne neka multikulti kriminalna greznica, kot si jo predstavljajo izdajalski lewaci.
ODGOVORI
6 5
LeviTUMOR
01. 12. 2025 15.08
-3
JJ all the way! Kle sploh ni vprašanja, razmišljanja, premisleka, Jansa je CAR! Messi slovenske politike, rojeni vladar, sposoben za vso levo falango na kupu do zadnjega! Za vse narobe so seveda brez kakršnegakoli dvoma krivi lewaki, saj so na oblasti 88% Od leta 45 in to je dejstvo! Naj zmaga JJ in se ga lepo pusti v miru vladati, brez zdrahovanja levih fašistov. Uspeh zagotovljen!
ODGOVORI
7 10
bor99
01. 12. 2025 15.13
-1
dej še men to
ODGOVORI
3 4
Pikopiko
01. 12. 2025 15.05
+4
Proti Janši so piškotkarji in pa tisti, kateri jim samostojna Slovenija NIKOLI ni bila intimna opcija. Potomci partizanov (seveda partizani niso junaki) in podobni.
ODGOVORI
11 7
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 15.08
+2
Nismo vsi za v isti koš.
ODGOVORI
4 2
Prelepa Soča
01. 12. 2025 15.05
+3
Problem je v tem, ker na volitve pametni folk ne hodi, pač pa zgubarji, ki so ob nedeljah doma.
ODGOVORI
5 2
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
01. 12. 2025 15.04
+2
Janša v penzijo... Da ne bomo vedno ujetniki enega človeka.
ODGOVORI
9 7
OrodniK
01. 12. 2025 15.11
-1
Naivnež, kaj ne vidiš da bo levica vedno takoj našla 'novega janšo'?!? Patetičen izgovor, s katerim bi se radi rešili človeka, katerega levičarji že 30 let ne morejo uničiti... vsakogar drugega bodo lažje zmleli...
ODGOVORI
5 6
