'Z ali proti Janezu Janši? Temeljno vprašanje političnega prostora'

Mandat premierja Roberta Goloba je že skoraj pri koncu, največja koalicijska stranka pa bo januarja dopolnila četrto leto od nastanka. Da je podpora, ki jo beleži Svoboda na javnomnenski poizvedbi relativno visoka, ocenjuje Deželan, saj je za novonastale stranke, ki zmagajo državnozborske volitve s prepričljivo večino, krmarjenje proti naslednjim volitvam izjemno zahtevno. Sogovornik pričakuje, da bi lahko Svoboda pred volitvami svojo podporo še okprepila: "V resnici ni nekega močnega protikandidata na levi sredini in to pomeni, da bliže ko bo volilni dan, bolj bodo levi volivci, oziroma tisti, ki si ne želijo prihoda SDS-a in Janeza Janše v vlado, skrbeli, da njihov glas ne bo izgubljen. Svoboda se v tem kontekstu ponuja kot najbolj varna za tak glas."

Največja opozicijska stranka SDS pravi, da Slovenija potrebuje ustavno večino razuma. Večino bi po njihovem mnenju potrebovali za nujne dopolnitve ustave, s katerimi bi zaščitili nekatere temelje, ki, kot dodajajo, jih je levičarska večina razrahljala. Politolog Deželan meni, da v trenutnih okoliščinah ni mogoče, da bi ena stranka oblikovala ustavno večino, niti s sorodnimi strankami: "Ustavna večina bi bila mogoča zgolj v primeru omrtvičenega, benignega ozračja in hkrati izjemno slabih rezultatov levice. Le v teh okoliščinah bi bilo mogoče, da bi SDS z njenimi potencialnimi koalicijskimi partnerji pridobila ustavno večino. Menim pa, da nismo v takem trenutku."

Kdo bo na prihodnjih državnozborskih volitvah pridobil največ volicev iz "bazena" neopredeljenih? Sogovornik kot dve zanimivi stranki za neopredeljene izpostavlja Demokrate Anžeta Logarja in stranko Prerod Vladimirja Prebiliča. Pa je sodelovanje med poloma, ki ga stranki ponujata, sploh realistično? Ali je kot bi računal na večino s ponudbo električnih vozil v času, ko za vožnjo vseh državljanov še ni dovolj električnih polnilnic? Deželan ocenjuje, da se bo ta agenda razblinila, ko se bosta morali stranki bolj jasno profilirati: "V tem kontekstu bo za njih zagotovo najtežje vprašanje 'z Janezom Janšo ali proti'. To bo predvsem večji izziv za Logarja. "To je temeljno vprašanje za slovenski politični prostor in ne bo volivca, ki ga ne bi zanimalo to vprašanje."

Ob vseh dogodkih na političnem parketu pa smo v podkastu našli tudi čas za pižamo Boruta Pahorja. Podrobnosti pa v tokratni epizodi POPkasta.