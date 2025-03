Z aprilom nov režim vstopa v Ljubljano z Gorenjske

Z 2. aprilom bo ob vstopu v Ljubljano z gorenjske strani začel veljati nov prometni režim. Po lokalnih cestah v naseljih Medno, Dvor in Stanežiče bo z nekaj izjemami promet urejen enosmerno v smeri priključevanja na regionalno cesto. Spremembe so zaradi večje varnosti in kakovosti bivanja želeli lokalni prebivalci.

Promet po lokalnih cestah v naseljih Medno, Dvor in Stanežiče bo z nekaj izjemami po novem urejen enosmerno v smeri priključevanja na regionalno cesto. Sprememba je posledica pobud lokalnih prebivalcev, ki se zaradi tranzitnega prometa ob delovnikih soočajo s pritiskom. "Z omejitvijo dostopa za motorni promet dnevnih voznikov prek omenjenih naselij in posledično tudi Guncelj, bomo razbremenili območje in tako izboljšali varnost ter kakovost življenja tamkajšnjih prebivalk in prebivalcev. Spremembe bodo začele veljati 2. aprila 2025, na območju pa bodo mestni redarji in policisti izvajali poostren nadzor spoštovanja prometne signalizacije," so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Na priključkih v eno smer, v naseljih dvosmerno Na vseh priključkih v Mednem in Stanežičah bo urejen enosmerni promet v smeri priključevanja na Celovško cesto. Pri gasilskem domu Medno bo dovoljena vožnja kmetijski mehanizaciji v obe smeri. Na priključku pri betonarni bo omogočen promet za betonarno v obe smeri (na odseku med Celovško cesto in prvim priključkom za betonarno). Na odseku med božjim znamenjem in uvozom za betonarno bo urejen enosmerni promet v smeri proti Celovški cesti. "Na celotnem območju naselja bo veljala omejitev hitrosti na 30 km/h (cona 30); pri betonarni bomo naknadno tudi uredili grbine za umirjanje hitrosti," dodajajo na MOL-u. Za stanovalce Mednega, Stanežič in Dvora se promet znotraj območja ne bo spremenil. V naseljih bo tako ohranjen dvosmerni promet. Dostop do naslovov Medno, Stanežiče in Dvor z glavne ceste bo možen le prek semaforiziranega križišča pri golf igrišču v Stanežičah.

Trenutno razmere še poslabšuje delna zapora na Celovški cesti zaradi dokončevanja Šentviškega predora in spremljajočih posegov, je na redni tedenski novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na MOL-u Maja Žitnik. "Ker pa gre za prvi poskus urejanja problematike, bo veljalo tudi testno obdobje, na podlagi katerega bodo možni tudi popravki," je dejal predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

