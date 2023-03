Z aprilom višje plače tudi poslancem

Vodje poslanskih skupin z manj kot 20 poslanci, torej NSi, SD, Levice in poslancev narodnih skupnosti, po novem sodijo v 61. plačni razred, njihova plača bo znašala 4841 evrov bruto. Enako plačo bodo imeli tudi predsedniki vseh parlamentarnih delovnih teles.

V ta plačni razred sicer v skladu z zakonsko novelo - današnji sklep mandatno-volilne komisije sicer o tem ne govori - sodijo tudi podpredsedniki DZ, Meira Hot , Danijel Krivec in Nataša Sukič . Predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič pa spremenjeni zakon uvršča v novi 66. razred z osnovno plačo 5889 evrov.

Poslanci bodo tako po novem uvrščeni od 56. do 63. plačnega razreda, odvisno od funkcij, ki jih imajo v državnem zboru. V najvišji, 63. plačni razred z osnovno plačo 5236 evrov bruto sodijo vodje poslanskih skupin, ki imajo več kot 20 poslancev. V tem mandatu sta takšni poslanski skupini dve: poslanska skupina Svobode, ki jo vodi Borut Sajovic , ter poslanska skupina SDS, katere vodja je Jelka Godec .

Mandatno-volilna komisija DZ je namreč v skladu z oktobra lani sprejeto novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju sprejela sklep o določitvi plačnih razredov za poslance in o njihovi uvrstitvi v plačne razrede.

Dodatki, z izjemo dodatka za delovno dobo, poslancem ne pripadajo, kot preostali javni uslužbenci pa so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z delom. Poleg tega prejemajo mesečni pavšal za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v volilni enoti v višini od 500 do 800 evrov, odvisno od oddaljenosti stalnega prebivališča od sedeža DZ, posebej pa še sredstva za pokrivanje stroškov delovanja poslanskih pisarn.