Z avgustom se izdajajo le še biometrične osebne izkaznice

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, ki ga je poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku. Uredba EU namreč Sloveniji nalaga, da mora 2. avgusta 2021 začeti izdajati biometrične osebne izkaznice. Nova osebna izkaznica bo vsebovala čip, na katerem bo shranjen zapis dveh prstnih odtisov in fotografije (podobe obraza) imetnika dokumenta. V Sloveniji se od leta 2006 že izdajajo biometrični potni listi, zato glavne rešitve predloga zakona sledijo že obstoječim določbam Zakona o potnih listinah.

Predlog zakona glede biometrije med drugim določa, da se ob vlogi za izdajo osebne izkaznice poleg fotografije državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti na predpisan način odvzameta dva prstna odtisa, hkrati določa izjeme za odvzem (zdravstveni razlogi). Prav tako določa hrambo prstnih odtisov v evidenci izdanih osebnih izkaznic najdlje do vročitve osebne izkaznice, vendar ne več kot 90 dni od datuma izdaje osebne izkaznice, enoletno veljavnost osebne izkaznice, kadar odvzem prstnih odtisov začasno ni mogoč, da se biometrični podatki posameznika, ki so zapisani na čipu, lahko uporabljajo le za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika osebne izkaznice pri prehajanju države meje.

Ker uredba dopušča, da se nacionalna osebna izkaznica uporablja tudi kot sredstvo elektronske identifikacije, predlog zakona določa, da osebna izkaznica, izdana po 12. letu starosti, vsebuje sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti, sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti, kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.

Predlog zakona predvideva tudi korekcije v praksi zaznanih pomanjkljivosti s tem, ko se med drugim z namenom povečanja uporabnosti osebne izkaznice v pravnem prometu k naslovu dodata pošta in poštna številka, med osebne podatke pa dvočrkovna koda države rojstva in kraj rojstva, preprečuje predložitev fotografije druge (podobne) osebe s tem, da se istovetnost vlagatelja lahko preveri tudi z vpogledom v uradne evidence in s preverjanjem istovetnosti na podlagi primerjave predložene fotografije s fotografijami državljana iz evidenc uradnih identifikacijskih dokumentov, opredeljuje možnost hitre naznanitve pogrešitve, kraje ali izgube osebne izkaznice preko državnega portala eUprava, predpisuje globa in pristojni prekrškovni organ za opustitev dolžnosti imetnika osebne izkaznice, to je, če je ne predloži v uničenje v primeru spremembe osebnih podatkov, neustrezne fotografije ali poškodbe dokumenta.

Skupna ocena finančnih posledic je 485.000 evrov z DDV. Slovenska osebna izkaznica se na nespremenjenih obrazcih izdaja že od leta 1998. Veljavno osebno izkaznico ima več kot 1.823.000 državljanov. Vse stare osebne izkaznice bodo ostale v veljavi, seveda pa bo lahko državljan staro zamenjal z novo tudi pred potekom, če bo to želel.