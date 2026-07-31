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Slovenija

Z avgustom za slap Savica znova vstopnina

Bohinjska Bistrica, 31. 07. 2026 10.39 pred 53 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA D.L.
Slap Savica

Javni zavod Triglavski narodni park (TNP), Turizem Bohinj in Občina Bohinj so sklenili pogodbo o skrbništvu slapa Savice. Od avgusta bo obisk slapa spet plačljiv. Obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti bodo morali zanj prispevati štiri evre, za mlajše bo obisk brezplačen. Obisk bo za vse brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu.

Slap Savica
Slap Savica
FOTO: Shutterstock

Sprememba zakona o ohranjanju narave je prinesla spremembe pri upravljanju naravnih vrednot. V skladu z zakonom je Turistično društvo Bohinj spomladi prenehalo zaračunavati vstopnino za ogled slapa Savica. Po zakonu lahko vstopnino zaračunava upravljavec zavarovanega območja, to je javni zavod TNP, ali pa skrbnik s sklenjeno ustrezno pogodbo.

Javni zavod TNP, Turizem Bohinj in Občina Bohinj so pogodbo o skrbništvu naravne vrednote Savica – slap sklenili 24. julija. "To je prva tovrstna sklenjena pogodba za obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot na območju TNP. Po izpolnjenih pogojih skladno z novelo zakona se bo 1. avgusta za obisk naravne vrednote slap Savica v občini Bohinj ponovno začelo zaračunavanje plačila za obisk," so danes sporočili iz TNP.

Obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti bodo morali za obisk slapa Savica prispevati štiri evre, medtem ko ga bodo mlajši še naprej lahko obiskovali brezplačno.

Vstopna točka bo avgusta in septembra odprta od 8. do 19. ure, oktobra od 9. do 17. ter novembra in decembra od 9. do 16. ure. Ob močnem dežju, neurju, sneženju, poledici, visoki vodi ali nevarnosti padajočega kamenja bo ta naravna vrednota zaradi varnosti zaprta.

Skrbnik slapa je javni zavod Turizem Bohinj, ki so ga izbrali na podlagi javno objavljene namere. Turistično društvo Bohinj pa je izvajalec določenih del.

"Pogodba o skrbništvu naravne vrednote med zavodom TNP in zavodom Turizem Bohinj ne pomeni prenosa pristojnosti, ampak je mehanizem za usklajeno izvajanje zakonskih pristojnosti obeh javnih institucij. Horizontalna pogodba povezuje upravljavca zavarovanega območja, lokalno skupnost in destinacijsko organizacijo v enoten sistem upravljanja obiskovanja, katerega cilj je boljše varstvo narave, kakovostnejša izkušnja obiskovalcev in manjše obremenitve lokalnega okolja," je dejal direktor TNP Uroš Brežan.

Zbrana sredstva bodo po njihovih navedbah porabljena namensko in pregledno. En del plačila za obisk pokriva upravičene stroške izvajanja skrbništva, drugi del je namenjen naravi in lokalnemu okolju ter se po zakonu deli med upravljavca in lokalno skupnost. Sredstva so namenska, porabljajo se prednostno na sami naravni vrednoti in njenem vplivnem območju, so pojasnili.

Decembra 2025 je začela veljati novela Zakona o ohranjanju narave, ki je za vso državo enotno uredila plačilo za ogledovanje in obiskovanje naravnih vrednot. Obiskovanje je praviloma brezplačno; plačilo je dopustno le iz zakonsko naštetih razlogov, kadar je za obiskovanje nujna ureditev infrastrukture, kadar se zaradi obsega obiska izvajajo ukrepi za usmerjanje in kadar je treba urejati mirujoči promet, so spomnili pri TNP. Pri naravnih vrednotah državnega pomena o zaračunavanju in višini plačila odloči minister s sklepom, zaračunava pa ga lahko le upravljavec zavarovanega območja ali skrbnik naravne vrednote, in sicer le, če je ta javni zavod in ima z upravljavcem sklenjeno pogodbo o skrbništvu.

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KOMENTARJI3

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sseebbaa
31. 07. 2026 13.15
ko bo pa kakšna vremenska huda ura pa spet pomagajte slovenci
Odgovori
0 0
DirtySanchez
31. 07. 2026 12.59
Zakaj bi morali plačevati za nekaj kar je ustvarila narava? To bi moralo biti nemoreno na ogled vsem ljudem zastonj, kako si lahko nekdo to lasti in pobira vstopnino? Sramota
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+2
2 0
JoniBravo
31. 07. 2026 12.51
A to pomeni, da če nekdo vzdržuje svoj gozd, da lahko drugim zaračuna vstopnino?
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+2
2 0
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