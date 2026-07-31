Z avgustom za slap Savica znova vstopnina

Slap Savica FOTO: Shutterstock

Sprememba zakona o ohranjanju narave je prinesla spremembe pri upravljanju naravnih vrednot. V skladu z zakonom je Turistično društvo Bohinj spomladi prenehalo zaračunavati vstopnino za ogled slapa Savica. Po zakonu lahko vstopnino zaračunava upravljavec zavarovanega območja, to je javni zavod TNP, ali pa skrbnik s sklenjeno ustrezno pogodbo. Javni zavod TNP, Turizem Bohinj in Občina Bohinj so pogodbo o skrbništvu naravne vrednote Savica – slap sklenili 24. julija. "To je prva tovrstna sklenjena pogodba za obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot na območju TNP. Po izpolnjenih pogojih skladno z novelo zakona se bo 1. avgusta za obisk naravne vrednote slap Savica v občini Bohinj ponovno začelo zaračunavanje plačila za obisk," so danes sporočili iz TNP.

Obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti bodo morali za obisk slapa Savica prispevati štiri evre, medtem ko ga bodo mlajši še naprej lahko obiskovali brezplačno.

Vstopna točka bo avgusta in septembra odprta od 8. do 19. ure, oktobra od 9. do 17. ter novembra in decembra od 9. do 16. ure. Ob močnem dežju, neurju, sneženju, poledici, visoki vodi ali nevarnosti padajočega kamenja bo ta naravna vrednota zaradi varnosti zaprta. Skrbnik slapa je javni zavod Turizem Bohinj, ki so ga izbrali na podlagi javno objavljene namere. Turistično društvo Bohinj pa je izvajalec določenih del. "Pogodba o skrbništvu naravne vrednote med zavodom TNP in zavodom Turizem Bohinj ne pomeni prenosa pristojnosti, ampak je mehanizem za usklajeno izvajanje zakonskih pristojnosti obeh javnih institucij. Horizontalna pogodba povezuje upravljavca zavarovanega območja, lokalno skupnost in destinacijsko organizacijo v enoten sistem upravljanja obiskovanja, katerega cilj je boljše varstvo narave, kakovostnejša izkušnja obiskovalcev in manjše obremenitve lokalnega okolja," je dejal direktor TNP Uroš Brežan. Zbrana sredstva bodo po njihovih navedbah porabljena namensko in pregledno. En del plačila za obisk pokriva upravičene stroške izvajanja skrbništva, drugi del je namenjen naravi in lokalnemu okolju ter se po zakonu deli med upravljavca in lokalno skupnost. Sredstva so namenska, porabljajo se prednostno na sami naravni vrednoti in njenem vplivnem območju, so pojasnili.