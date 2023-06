Z Barjanko začetek 42. kolesarskega maratona Franja

Zaradi prve kolesarske preizkušnje so med 8.00 in 12.30 predvidene začasne zapore cest: Ljubljana, Brezovica, Drenov grič, Sinja gorica, Vrhnika, Borovnica, Podpeč, Tomišelj, Brest, Ig, Ižanska cesta, Malnarjeva cesta, Škofljica, Babnogoriška cesta, Hauptmanca, Ižanska cesta, Hladnikova cesta, Opekarska cesta, Trnovski pristan, Krakovski nasip, Zoisova cesta in Slovenska cesta.

Dopoldne pa bodo organizatorji izvedli še Medex družinski maraton (21 kilometrov), ki se bo začel ob 9. uri, in Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1500 m). Otroški del prireditve se bo začel ob 10. uri. Načrtovane so kratkotrajne popolne zapore na delih celotne trase za ves promet med 9. in 12. uro. Zaprti bodo vsi priključki na traso.

Že danes bo tako ljubljanske ulice z okolico preplavilo okoli 2100 kolesarjev vseh starosti, še več jih bo na cesti v nedeljo, ko bosta na vrsti veliki (156 kilometrov) in mali maraton (97 kilometrov). Glavni del dogodka ima dolgo tradicijo v Sloveniji in je del svetovne serije maratonov pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze.

Tik pred začetkom je za glavni preizkušnji prijavljenih nekaj več kot 2700 kolesarjev in kolesark, kar bo skupno število udeležencev dvignilo blizu 5000. V prejšnjih izvedbah se je maratona udeležilo več kot 150.000 uradno registriranih kolesarjev iz več kot 80 držav, od tega je bilo več kot 23.000 kolesark.

Sama trasa bo kolesarje vodila iz Ljubljane proti Vrhniki ter nato do Logatca, Godoviča in Idrije. Od tam pa bo karavana obiskala še Cerkno, Kladje, Sovodenj, Škofjo Loko, Vodice, Povodje, Gameljne in kolesarje prek Črnuč in Ježice vodila nazaj do ciljnega prostora v BTC Cityju.

Na voljo bo tudi nekaj letečih ciljev, in sicer za najhitrejšo žensko in moškega na Brezovici, v Idriji, Poljanah nad Škofjo Loko in v Škofji Loki ter gorski cilj na Kladju. Zmagovalci in zmagovalke dobijo dres in posebno nagrado, so še zapisali organizatorji dogodka.