Z belih strmin pod praznične lučke: zadnji dan leta v Kranjski Gori

Tako dobre sezone že dolgo ni bilo, pripovedujejo v Kranjski Gori, kjer se Slovenci, Italijani, Hrvati, Avstrijci, Švicarji, Čehi in še mnogi drugi že pripravljajo na najdaljšo noč v letu. Mnogi so dopoldne uživali v snežni idili, zvečer pa se bodo veselili v krogu družine ali izkoristili raznolik program, ki ga pripravljajo v vasi. Hotelirji in gostinci so veseli sončnega vremena, hkrati pa so v pričakovanju naslednje snežne pošiljke, ki naj bi sezono še podkrepila.