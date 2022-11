Z Black Friday popusti do sanjskega razvajanja v novem masažnem bazenu Lay-Z-Spa

Kaj pa če vam povemo, da je to sedaj mogoče? Da si lahko brezskrben in umirjen prostor pričarate kar doma na domačem balkonu ali terasi? Izkoristite akcijo za črni petek in si tokrat privoščite masažni bazen, v katerem boste letošnjo zimo preživeli brezskrbno in umirjeno, predvsem pa sproščeno. Pa še na mraz lahko pozabite!

Kratki in hladni dnevi vedno bolj pritiskajo in večino časa bi najraje preživeli zaprti v stanovanje, zaviti v odejo, z vročo čokolado ali čajem v roki. Marsikdo med vami zagotovo sanja o toplih sončnih dnevih, ki bi jih preživeli na neobljudeni plaži ali v viseči mreži, kjer bi pozabili na vse skrbi.

Se vam vedno nekam mudi, nikoli nimate časa in vas je občasno strah, da boste ujeli samega sebe? Potem potrebujete sprostitev, ki vam jo bo zagotovil pametni masažni bazen Lay-Z-Spa Milan AirJet Plus . Namenjen sodobnemu človeku, ki si mora svoj čas natančno strukturirati in optimalno izkoristiti. Ponuja namreč funkcije, ki vam bodo pomagale, čas, ki ste ga namenili sprostitvi, izkoristiti do polnosti. S časovnikom, ki ga lahko uporabljate preko svoje mobilne naprave, na daljavo, lahko vnaprej pripravite bazen, da vas čaka segret in pripravljen za uporabo. Ko pridete domov pa se samo sprostite in odmislite vse težave, ki so se vam zgodile v dolgem delovnem dnevu.

Ste ves čas pod stresom? Naporna služba, veliko dela doma z družino in pospravljanjem, vi pa si želite le nekaj minut miru zase, da v miru zadihate. Pomirjujoči mehurčki novega masažnega bazena Lay-Z-Spa Hollywood AirJet , ustvarjajo toploto, ki vam bo omogočila, da se povsem umirite kar v udobju vašega doma. Poleg ponuja še štiri nastavljive in pralne blazine iz pene, ki vam bodo omogočile, da se lahko naslonite in še dodatno sprostite. Poseben učinek na vašo izkušnjo pa bo imela LED luč, ki jo aktivirate s pomočjo daljinca in menjavate barve ter opazujete, kako se spreminja vzorec na zunanjem platnu in tako ustvarja čarobno ozračje. Predstavljajte si – hladen zimski večer, končno ste spravili otroke spat, vi pa si privoščite gretje in pomiritev kar sredi domačega vrta. Je lahko kaj lepšega?

Že nekaj časa niste bili na počitnicah, vendar že res nujno potrebujete počitek? Potem si počitnice pričarajte, kar sami doma. Obstaja več načinov, kako si napolniti baterije in pridobiti nazaj energijo in eden izmed takšnih je tudi masažni bazen Lay-Z-Spa Maldives HydroJet Pro , ki vam omogoča, da boste luksuz, prestiž in kakovost najboljših wellness središč lahko pričarali kar doma na balkonu ali na vrtu. Poleg tega pa lahko s seboj povabite tudi prijatelje, saj se masažna kad prilagaja trenutnemu številu uporabnikov. Povabite prijatelje, ki jih niste videli že dlje časa in skupaj uživajte v pravem luksuznem razvajanju.

Masažni bazen za vse, ki obožujejo zimo

Obožujete zimo ter komaj čakate sneg in nizke temperature, da boste ven lahko potegnili svoje smuči? Po dolgem dnevu na smučeh pa vam bo zagotovo prav prišlo namakanje v napihljivi masažni kadi, v kateri se boste odpočili in regenerirali. Masažni bazen Lay-Z-Spa Helsinki Airjet zagotavlja vse to. Gre za hidromasažni bazen, ki lahko vodo že vnprej segreje na 40 stopinj Celzija, v oči pa vam bo zagotovo padla tudi zunanjost, saj je potiskana s podobo deščic skandinavskega lesa. Zahvaljujoč tehnologiji Freeze Shield ga imate lahko zunaj celo leto, od vročih poletnih dni pa vse do najbolj mrzlih večerov. Drop Stitch tehnologija pa omogoča večjo notranjo uporabno površino in večjo trdnost. Naj je za vami dolg delovni dan ali dan poln vragolij na snegu, zvečer se sprostite in poskrbite za regeneracijo mišic v objemu najljubše osebe, medtem ko okoli vas naletavajo snežinke.

Že dlje časa razmišljate o nakupu masažnega bazena? Potem je sedaj najboljši čas za nakup! V času Black Friday akcije na spletni strani Bestway najdete še kar nekaj drugih modelov bazenov in masažnih kadi ter opreme. Trenutno so nekateri znižani do 40-odstotkov, možno pa je tudi plačilo na obroke od 50 evrov na mesec. Privoščite si pravo razvajanje in sprostitev kar v udobju svojega doma.





Naročnik oglasa je Bestway.