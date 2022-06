'Z boni se financira v tujini narejeno opremo'

Stojmenova Duh je sicer opozorila tudi na težave, ki lahko čakajo starejše pri koriščenju bonov. "Čeprav smo veliko poslušali, kako bo bon pomagal tudi starejšim, 'pozabili' pa so nam omeniti število starejših, ki ga bodo lahko koristili. 'Pozabili' so tudi razmisliti, kako bodo do usposabljanj prišli mobilno ovirani, torej osebe, ki bi jim digitalizacija še posebej prišla prav," je bila kritična.

Kot je še zapisala, so 'pozabili' tudi, da pravilo 'kdor prej pride, prej melje' ni pravi način, da uloviš osebe, ki nimajo digitalnih znanj in veščin.

Do bonov kritični tudi v Levici

Do digitalnih bonov so kritični tudi v koalicijski stranki Levica. Opozorili so, da bo bon sicer nekaterim pomagal pri nakupu, medtem ko si nekateri kljub bonu ne bodo mogli privoščiti nakupa več sto evrov dragega kosa računalniške opreme.

"Vendar bone kot davkoplačevalci financiramo vsi. To pomeni, da razni digitalni in ostali boni predstavljajo subvencioniranje potrošniških navad tistih, ki si nakup lahko privoščijo, s strani tistih, ki si dodatnih stroškov niti v teoriji ne morejo privoščiti. Mesečne dohodke namreč v celoti porabijo za hrano, položnice in streho nad glavo," so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem so spomnili, da po podatkih statističnega urada 34 odstotkov slovenskih družin ne zmore plačevati nikakršnih izrednih izdatkov.

Kot so pojasnili, je politiko vlade Janeza Janše zaznamovala kopica takšnih nepremišljenih ukrepov, ki so se skrivali za na prvi pogled všečnimi krilaticami, kot so "digitalizacija", "debirokratizacija" in "spodbujanje rodnosti".

Sredstva, ki bodo namenjena za digitalne bone bi po prepričanju Levice prišla prav v trenutnih razmerah, ko se soočamo z rastočimi cenami osnovnih življenjskih potrebščin. "Ukrepi za cenovno in siceršnjo dostopnost temeljnih dobrin in storitev predstavljajo veliko bolj pravično in socialno ozaveščeno vrsto politike v času krize - in takšne politike želimo uveljavljati v tem mandatu," so še izpostavili.