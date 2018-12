Z božičnim ekspresom uresničili sanje o srečni družini

Decembra, ki ga tako radi označujemo za najbolj čaroben mesec v letu, je vse nekako bolj izrazito – v naših domovih je navadno več radosti, sreče, ljubezni, ponekod pa tudi več stiske, sploh tam, kjer sta obilna božična večerja in izmenjavanje daril pod okrašeno smrekico zaradi finančne stiske le prazna iluzija.

Da bi tiste družine, ki si dobrin, ki jih v tem prazničnem času večina jemlje za samoumevne, ne morejo privoščiti, vsaj malo razbremenili, smo v sklopu projekta Veriga dobrih ljudi 240 članov družin popeljali na pravljični izlet v Postojnsko jamo. In nismo bili sami – na izletu sta se nam pridružila tudi Božiček in gospa Božičkova!

Ne Božiček, glavna zvezda je bila – človeška ribica

Nemara je bil gospod z belo brado in rdečo kapo z belim cofom na glavi – čeprav so ga otroci ves pogledovali z iskricami v očeh – kar malo ljubosumen, saj je bila glavna zvezda izleta, verjeli ali ne, človeška ribica. Na božičnem ekspresu, kot smo poimenovali popotovanje z muzejskim vlakom v Postojnsko jamo, je bilo namreč najpogostejše vprašanje: "Ati, mami, kdaj bomo videli človeško ribico?"

Že vlak, s katerim smo se peljali, ni bil od muh."Prvič se peljem z muzejskim vlakom in moram reči, da je res posebno doživetje, prav uživam," nam je zaupal eden od ambasadorjev projekta Veriga dobrih ljudi Tadej Pišek (ki ga najbrž bolj poznate kot Roka Slaka iz serije Reka ljubezni): "Mislim, da je to največ, kar lahko podarimo otrokom in družinam: neko skupno doživetje, novo izkušnjo, ki si ji bodo prav gotovo zapomnili za celo življenje. In to je fantastično."

Prijazna beseda ali povabilo na kavo včasih delata čudeže

Po dobri uri vožnje smo prispeli v Postojno, kjer se je, kot bi še narava hotela sodelovati z nami, v soncu bohotila idilična zasnežena pokrajina. "Družine v stiski imajo silno redko priložnost za skupna doživetja," je Tadejevo misel nadaljevala Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje. "Izlet, kot je današnji, je zanje velik strošek, ki si ga ob zares skromnih prihodkih ne morejo privoščiti. Otroci pa si želijo prav tega – skupnih doživetij s starši. Ta jih osrečujejo, povezujejo in jim omogočajo, da svoje čudovite vtise delijo s člani širše družine in, kar je prav tako zelo pomembno, s svojimi vrstniki," je izpostavila Ogulinova.

Da smo Slovenci v decembru zelo dobrodelni, kažejo tudi njene izkušnje. "Po drugi strani pa opažam, da si premalokrat vzamemo čas, da bi res opazili stisko ljudi v okolici. Starši, ki se soočajo s socialno stisko, se še vedno počutijo stigmatizirane, neslišane. Ne vedo, komu, če sploh komu, naj izpovejo svojo stisko," je poudarila sogovornica in obenem opomnila, da včasih že prijazna beseda ali povabilo na kavo delata čudeže.

"Tako malo je takih trenutkov, zato danes v njih še toliko bolj uživamo!"

Po spustu v jamo, vožnji z vlakcom in ogledu čudovitih jamskih dvoran smo jo le dočakali. Človeško ribico namreč. "Ali veš, da so kakšne dolge skoraj pol metra?" je z iskrivimi očmi, medtem ko sta stala pri akvariju, 9-letnik razlagal svoji mami. "A res? No, tega pa nisem vedela," se je nasmehnila in ga stisnila v objem. Nekoliko kasneje nam je s hvaležnostjo v očeh priznala: "Tako malo je takih trenutkov, zato pa danes v njih še toliko bolj uživamo. Vsaj za en dan smo pozabili na težave, sanje o srečni družini so se uresničile."