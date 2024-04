Z Brnika do 25 destinacij: tudi v latvijsko, dansko in špansko prestolnico

Na brniškem letališču so zabeležili rekord. Na poletnem voznem redu bo letelo 22 rednih prevoznikov na 25 destinacij, kar je največ doslej. Poleg že znanih destinacij bo z Brnika mogoče leteti še na tri nove, in sicer v latvijsko, dansko in špansko prestolnico. Po pandemiji se je najtežje pobiral prav letalski promet, a število potnikov zdaj vztrajno raste. V prvih treh mesecih so jih zabeležili skoraj 30 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pa so potniki zadovoljni s ponudbo letov z našega letališča?