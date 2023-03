Z Brnika od aprila dvakrat na teden na Kosovo

Na Letališču Jožeta Pučnika bo v nedeljo začel veljati poletni vozni red. Na vrhuncu sezone bo brniško letališče ponujalo 21 destinacij. Aprila se po treh letih premora s Helsinki vrača Finnair, junija bo Aegean Airlines začel leteti v Atene. Sveža pa je napoved prevoznika GP Aviation, da bo sredi aprila začel dvakrat na teden leteti v Prištino. Medtem nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair zadovoljno prešteva prepeljane potnike na zagrebškem letališču, ki ga kot izhodišče uporabljajo tudi številni Slovenci. Poleti uvajajo tudi novo povezavo na grški otok Kos.

Po napovedih upravljavca ljubljanskega letališča, družbe Fraport Slovenija, bo v prihajajoči poletni sezoni 18 rednih letalskih prevoznikov ponujalo več kot 130 letov na teden na 21 destinacij. "V poletni sezoni bo potnikom na voljo več destinacij in večje število letov. Mreža bo obogatena s povezavo v Helsinke in Atene, po premoru v zimski sezoni se veselimo tudi vrnitve letov na londonski Heathrow, pariški Orly, v Amsterdam, Tel Aviv in Tivat," je ob začetku novega voznega reda, ki bo v veljavi vse do 28. oktobra, izpostavila poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Povezljivost bo po njenih besedah izboljšana tudi s pogostejšimi leti na trenutnih povezavah do pomembnih vozlišč – v Frankfurt, Bruselj, Zürich, Varšavo in Istanbul. Na novo Helsinki, Atene in Priština Aprila se z leti v Helsinke po treh letih premora vrača prevoznik Finnair, ki bo ponujal štiri lete na teden. Junija bo mrežo letov z brniškega letališča dvakrat tedensko okrepil Aegean Airlines s povezavo v Atene, ki so dobro izhodišče za nadaljevanje poti proti grškim otokom.

icon-expand Letališče v Prištini FOTO: AP

Še sveža pa je napoved prevoznika GP Aviation, da bo sredi aprila začel leteti v Prištino. Leti so predvideni dvakrat na teden ob 14:00, s prihodom v Prištino ob 15:30, so pri Fraportu zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Preverite, kam in kdaj vse letijo Air Serbia je pred začetkom poletne sezone napovedal lete v Beograd, kamor naj bi letel dvakrat dnevno, dvakrat tedensko bo letel tudi v Niš, Brussels Airlines bo letel šestkrat tedensko v Bruselj, Flydubai dnevno v Dubaj, Lufthansa trikrat dnevno v Frankfurt in dnevno v München, Turkish Airlines do dvakrat dnevno v Istanbul, Easyjet do šestkrat tedensko na londonsko letališče Gatwick, British Airways šestkrat tedensko na osrednje londonsko letališče Heathrow, Wizz Air pa trikrat tedensko na letališče Luton.

icon-expand Transavia France na Brniku FOTO: AP

Transavia naj bi do štirikrat tedensko letela v Amsterdam, Transavia France dvakrat tedensko na pariško letališče Orly, Air France enajstkrat tedensko na osrednje pariško letališče Charles de Gaulle, Israir/El Al/Sundor do petkrat tedensko v Tel Aviv, Air Montenegro trikrat tedensko v Podgorico in štirikrat tedensko v Tivat (izmenjujoči se povezavi), LOT Polish Airlines devetkrat tedensko v Varšavo, Swiss Airlines devetkrat tedensko v Zürich. Čarterji na vse konce in kraje Napovedi letenja na počitniške destinacije po navedbah upravljavca letališča kažejo tudi na pestro ponudbo čarterskih letov. Med njimi bodo spet najbolj priljubljene destinacije na grških otokih, v Egiptu, Turčiji in Španiji, za katero bo na voljo razširjena ponudba letov (Vittoria, Santiago di Compostela, Barcelona, Sevilla in Girona). Potovanja pod okriljem slovenskih turističnih agencij bodo s čarterji organizirana tudi na Malto, Madeiro in v Porto, na Azore, Islandijo, Zelenortske otoke, Tunizijo, Jordanijo, na Nizozemsko in v Latvijo. Nova redna linija na grški Kos Živahni poletni sezoni naproti hiti tudi irski cenovni letalski provoznik Ryanair, ki je v bližini slovenske meje vzpostavil še eno svojo bazo. V Zagrebu, od koder v svet letijo tudi številni Slovenci, so najbolj ponosni na povezavo z londonskim letališčem Stansted, na kateri je v letu 2022 letelo več kot 100.000 potnikov. Dobre so tudi številke počitniških destinacij, kot so Malta, Pafos na Cipru in Malaga v Španiji, povzema portal Ex-Yu Aviation.

icon-expand Ryanair FOTO: Shutterstock