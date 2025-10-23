Z Brnika pozimi na 21 destinacij, tudi na tri nove

V zimski sezoni bo Airbaltic, ki iz Ljubljane sicer leti v Rigo, vzpostavil povezavo do otoka Gran Canaria, nizkocenovni prevoznik Easyjet bo poleg letov v London od novembra naprej nudil tudi lete v Manchester, od sredine novembra pa bo mogoče direktno poleteti tudi v Barcelono z letalsko družbo Vueling. Prevoznik Air Dolomiti bo namesto Lufthanse opravljal lete v München.

Sicer pa bo v zimski sezoni Aegean Airlines dvakrat tedensko letel v Atene, Airbaltic dvakrat tedensko v Rigo in enkrat tedensko v Las Palmas (Gran Canaria), Air Montenegro trikrat tedensko v Podgorico, Air France šestkrat tedensko v Pariz, Air Serbia dvakrat dnevno v Beograd in dvakrat tedensko v Niš, Brussels Airlines štirikrat tedensko v Bruselj, Easyjet do sedemkrat tedensko v London, Gatwick in dvakrat tedensko v Manchester.

Flydubai bo štirikrat tedensko letel v Dubaj, GP Aviation enkrat tedensko v Prištino, KLM Royal Dutch Airlines dnevno v Amsterdam, LOT Polish Airlines šestkrat tedensko v Varšavo, Lufthansa dvakrat dnevno v Frankfurt, Air Dolomiti desetkrat tedensko v München, Luxair dvakrat tedensko v Luksemburg, Swiss Airlines dvakrat dnevno v Zürich, Turkish Airlines do osemnajstkrat tedensko v Istanbul, Vueling do trikrat tedensko v Barcelono in Wizz Air štirikrat tedensko v Skopje.