Slovenija

Z Brnika pozimi na 21 destinacij, tudi na tri nove

Ljubljana, 23. 10. 2025 09.09 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Z letališča Ljubljana bo v zimski sezoni, ki se bo začela v nedeljo, mogoče potovati z 18 rednimi letalskimi prevozniki na 21 destinacij. Med temi so tri nove, in sicer Las Palmas, Manchester in Barcelona. Kot poudarjajo v Fraportu Slovenija, vse bolj bogata ponudba letov spodbuja rast prometa, do konca leta naj bi našteli 1,5 milijona potnikov.

V zimski sezoni bo Airbaltic, ki iz Ljubljane sicer leti v Rigo, vzpostavil povezavo do otoka Gran Canaria, nizkocenovni prevoznik Easyjet bo poleg letov v London od novembra naprej nudil tudi lete v Manchester, od sredine novembra pa bo mogoče direktno poleteti tudi v Barcelono z letalsko družbo Vueling. Prevoznik Air Dolomiti bo namesto Lufthanse opravljal lete v München.

Sicer pa bo v zimski sezoni Aegean Airlines dvakrat tedensko letel v Atene, Airbaltic dvakrat tedensko v Rigo in enkrat tedensko v Las Palmas (Gran Canaria), Air Montenegro trikrat tedensko v Podgorico, Air France šestkrat tedensko v Pariz, Air Serbia dvakrat dnevno v Beograd in dvakrat tedensko v Niš, Brussels Airlines štirikrat tedensko v Bruselj, Easyjet do sedemkrat tedensko v London, Gatwick in dvakrat tedensko v Manchester.

Flydubai bo štirikrat tedensko letel v Dubaj, GP Aviation enkrat tedensko v Prištino, KLM Royal Dutch Airlines dnevno v Amsterdam, LOT Polish Airlines šestkrat tedensko v Varšavo, Lufthansa dvakrat dnevno v Frankfurt, Air Dolomiti desetkrat tedensko v München, Luxair dvakrat tedensko v Luksemburg, Swiss Airlines dvakrat dnevno v Zürich, Turkish Airlines do osemnajstkrat tedensko v Istanbul, Vueling do trikrat tedensko v Barcelono in Wizz Air štirikrat tedensko v Skopje.

Letalske povezave v zimski sezoni.
Letalske povezave v zimski sezoni. FOTO: Fraport Slovenija

Ponudba čarterskih destinacij

Hladnejši meseci leta prinašajo tudi pestro ponudbo čarterskih destinacij. Iz Ljubljane bo mogoče poleteti v Rovaniemi na Finskem, kjer domuje Božiček, pod okriljem slovenskih turističnih agencij pa bodo potniki lahko med drugim obiskali tudi Italijo (Apulija), Portugalsko (Porto, Azori, Madeira), Španijo (Mallorca, Gran Canaria), Islandijo, Turčijo, Nizozemsko, Malto, Egipt (Hurgada) in Jordanijo.

Poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel pozdravlja novosti, ki prihajajo v zimski sezoni, ob tem pa izpostavlja, da se bo povezljivost okrepila tudi s pogostejšimi leti prevoznikov v primerjavi z lani. "Vse bolj bogata ponudba letov spodbuja rast prometa. Veseli nas tudi, da so prvi signali prevoznikov za poletno sezono 2026 pozitivni," je navedla.

Preberi še Milijonta potnica odletela v Amsterdam

Septembra so na ljubljanskem letališču oskrbeli več kot 176.000 potnikov, kar v medletni primerjavi predstavlja 13-odstotno rast. V prvih devetih mescih letos je bila rast 8,6-odstotna, zabeležili so več kot 1,23 milijona potnikov. Do konca leta v Fraportu Slovenija pričakujejo, da bodo našteli več kot poldrugi milijon potnikov.

Prve informacije prevoznikov, ki v tem obdobju že oblikujejo poletni vozni red 2026, nakazujejo obetavno poletno sezono, dodajajo v Fraportu Slovenija. Letalska družba Vueling bo nadaljevala z leti v Barcelono, Easyjet bo z aprilom začel leteti v Edinburg, družba KLM pa bo ponudila dodaten (jutranji) let v Amsterdam. Letenje naj bi po napovedih okrepilo tudi nekaj drugih prevoznikov, med njimi Iberia, Aegean Airlines, Airbaltic, Finnair in Easyjet.

Letališče Brnik zimske destinacije Airbaltic Easyjet Vueling
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr. VodaLj
23. 10. 2025 10.38
babe, banke in letališča ne smeš prodat!
ODGOVORI
0 0
Dr. VodaLj
23. 10. 2025 10.37
in do grand canarie se leti preko Rige 14 ur za 500 EUR… golobizem čisti.
ODGOVORI
0 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
23. 10. 2025 10.24
+1
super do Barcelone že od 60€ dalje povratna iz Brnika..realno pa tm nekje 100€ na osebo v obe smeri skp...recimo za 4dni na tekmo ali na decembrsko vzdušje..četrtek-nedelja..pa še leti so super sredi dneva in ne ob 6ih zjutri ali 22ih zvecer
ODGOVORI
1 0
Justice4all
23. 10. 2025 10.07
+2
LPA je na Gran Canari ,ne pa zraven barcelone...
ODGOVORI
2 0
štrekeljc
23. 10. 2025 10.16
Saj je tudi Dubaj na Cipru.
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
23. 10. 2025 09.50
+4
Fraport, zemljevid za destinacijo Las Palmas Gran Canaria, z oznako LPA, vam pa zmaga...Veste sploh, kje so kanarci?
ODGOVORI
6 2
4krogci
23. 10. 2025 09.25
+1
Še vedno pa treba it do Beograda, ce zelis letet na dobr Boršč!
ODGOVORI
5 4
