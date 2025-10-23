Z Brnika pozimi na 21 destinacij, tudi na tri nove

V zimski sezoni bo Airbaltic, ki iz Ljubljane sicer leti v Rigo, vzpostavil povezavo do otoka Gran Canaria, nizkocenovni prevoznik Easyjet bo poleg letov v London od novembra naprej nudil tudi lete v Manchester, od sredine novembra pa bo mogoče direktno poleteti tudi v Barcelono z letalsko družbo Vueling. Prevoznik Air Dolomiti bo namesto Lufthanse opravljal lete v München.
Sicer pa bo v zimski sezoni Aegean Airlines dvakrat tedensko letel v Atene, Airbaltic dvakrat tedensko v Rigo in enkrat tedensko v Las Palmas (Gran Canaria), Air Montenegro trikrat tedensko v Podgorico, Air France šestkrat tedensko v Pariz, Air Serbia dvakrat dnevno v Beograd in dvakrat tedensko v Niš, Brussels Airlines štirikrat tedensko v Bruselj, Easyjet do sedemkrat tedensko v London, Gatwick in dvakrat tedensko v Manchester.
Flydubai bo štirikrat tedensko letel v Dubaj, GP Aviation enkrat tedensko v Prištino, KLM Royal Dutch Airlines dnevno v Amsterdam, LOT Polish Airlines šestkrat tedensko v Varšavo, Lufthansa dvakrat dnevno v Frankfurt, Air Dolomiti desetkrat tedensko v München, Luxair dvakrat tedensko v Luksemburg, Swiss Airlines dvakrat dnevno v Zürich, Turkish Airlines do osemnajstkrat tedensko v Istanbul, Vueling do trikrat tedensko v Barcelono in Wizz Air štirikrat tedensko v Skopje.
Ponudba čarterskih destinacij
Hladnejši meseci leta prinašajo tudi pestro ponudbo čarterskih destinacij. Iz Ljubljane bo mogoče poleteti v Rovaniemi na Finskem, kjer domuje Božiček, pod okriljem slovenskih turističnih agencij pa bodo potniki lahko med drugim obiskali tudi Italijo (Apulija), Portugalsko (Porto, Azori, Madeira), Španijo (Mallorca, Gran Canaria), Islandijo, Turčijo, Nizozemsko, Malto, Egipt (Hurgada) in Jordanijo.
Poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel pozdravlja novosti, ki prihajajo v zimski sezoni, ob tem pa izpostavlja, da se bo povezljivost okrepila tudi s pogostejšimi leti prevoznikov v primerjavi z lani. "Vse bolj bogata ponudba letov spodbuja rast prometa. Veseli nas tudi, da so prvi signali prevoznikov za poletno sezono 2026 pozitivni," je navedla.
Septembra so na ljubljanskem letališču oskrbeli več kot 176.000 potnikov, kar v medletni primerjavi predstavlja 13-odstotno rast. V prvih devetih mescih letos je bila rast 8,6-odstotna, zabeležili so več kot 1,23 milijona potnikov. Do konca leta v Fraportu Slovenija pričakujejo, da bodo našteli več kot poldrugi milijon potnikov.
Prve informacije prevoznikov, ki v tem obdobju že oblikujejo poletni vozni red 2026, nakazujejo obetavno poletno sezono, dodajajo v Fraportu Slovenija. Letalska družba Vueling bo nadaljevala z leti v Barcelono, Easyjet bo z aprilom začel leteti v Edinburg, družba KLM pa bo ponudila dodaten (jutranji) let v Amsterdam. Letenje naj bi po napovedih okrepilo tudi nekaj drugih prevoznikov, med njimi Iberia, Aegean Airlines, Airbaltic, Finnair in Easyjet.
