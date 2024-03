Z Brnika v poletni sezoni 22 letalskih prevoznikov na 25 rednih povezavah

Mrežo letov z ljubljanskega letališča bo to poletno sezono zagotavljalo 22 rednih letalskih prevoznikov, največ doslej, so sporočili iz Fraporta. Ponujali bodo 25 letalskih povezav. Med temi bodo na voljo tri novosti: leti airBaltica v Rigo, Norwegiana v København in Iberie v Madrid. Krepi se tudi ponudba čarterskih letov – poleteti bo mogoče na 57 počitniških destinacij. Ob razmahu turističnih potovanj ljubljansko letališče beleži rast prometa – v januarju in februarja je potnikov v primerjavi z lanskim obdobjem 31 odstotkov več, rast predvidevajo tudi v marcu.

Od začetka januarja do konca februarja je prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana potovalo več kot 161.000 potnikov. Glede na lansko primerljivo obdobje je rast več kot 31-odstotna. Poletni vozni red nastopi 31. marca, in bo ostal v veljavi do 26. oktobra. "Poletna sezona bo ponudila pestrejši nabor letov, po številu destinacij in pogostosti letov. 22 rednih prevoznikov bo v višku sezone ponujalo več kot 150 letov na teden na 25 destinacij," so zapisali v izjavi za javnost.

Poletna sezona letov z Brnika FOTO: Fraport Slovenija icon-expand

Na Brnik se vračajo povezave Finnaira v Helsinke (1. aprila), Aegean Airlines v Atene (5. aprila) in Transavie na pariški Orly (5. aprila). Nekaj prevoznikov bo to poletno sezono v primerjavi z lansko letenje okrepilo. Lufthansa bo z majem začela zagotavljati dva dnevna leta v München. Air Montenegro bo v Podgorico letel tudi čez poletne mesece (prej se je povezava izmenjevala z leti v Tivat). Pogostejši bodo leti Air Serbie v Beograd in Transavie France v Pariz, Orly. British Airways bo dnevno letel na London Heathrow, prav tako bodo dnevni leti prevoznika Brussels Airlines v Bruselj. Lani uvedena povezava Wizz Aira v Skopje bo okrepljena z dodatnim tedenskim letom.

Ljubljansko letališče bo v letošnjem poletnem voznem redu povezano s Frankfurtom, Istanbulom, Amsterdamom, pariškim letališčem Charles de Gaulle, londonskim letališčem Heathrow, Dubajem, Münchnom, Madridom, londonskim letališče Gatwick, Atenami, pariškim letališčem Orly, Zürichom in København.

Na voljo pa bodo tudi nove povezave, poudarjajo v Fraportu. Najprej bo 25. aprila lete v Rigo vzpostavil prevoznik airBaltic, ki bo Slovenijo z Latvijo povezoval dvakrat na teden, vsak četrtek in nedeljo. Nova povezava prevoznika Norwegian v København bo zaživela 29. aprila. Potnikom bodo leti na Dansko na voljo dvakrat na teden, sprva ob ponedeljkih in petkih, v vrhuncu poletne sezone pa ob torkih in sobotah. Prevoznik bo ponudil tudi možnosti nadaljevanja poti prek nabora povezav letališča Kopenhagen. V nizu novih povezav se bo zvrstila še Iberijina v Madrid, ki bo vzpostavljena 29. julija z dvema letoma na teden čez avgust. Fraport izpostavlja tudi ponudbo čarterskih letov. Turistične agencije po navedbah upravljalca ljubljanskega letališča načrtujejo polete na 57 destinacij.

Letališče Ljubljana FOTO: Damjan Žibert icon-expand