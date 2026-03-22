Slovenija

Z današnjim dnem začasna omejitev točenja goriva

Ljubljana, 22. 03. 2026 07.30 pred 55 minutami 1 min branja 44

Avtor:
STA Ti.Š.
Gorivo

Od polnoči je v veljavi sklep o začasni omejitvi točenja goriva na bencinskih servisih, s čimer želi vlada zmanjšati težave pri oskrbi z naftnimi derivati. Pri dostavi bo pomagala tudi Slovenska vojska. Trgovci z gorivi pa bodo morali zjutraj vladi znova poročati o stanju.

Točenje goriva je na posameznem servisu dnevno omejeno na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov za pravno osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, vključno s kmetijsko. Omejitve bodo veljale do preklica.

Vlada je aktivirala tudi Slovensko vojsko, ki bo sodelovala pri oskrbi, prav tako pa bodo njeni pripadniki na voljo za prevoz goriva, ter pozvala vse distributerje, da skupaj uskladijo dostavo od skladišč do bencinskih servisov in tako čim bolj skrajšajo dostavo ter povečajo hitrost dobave goriva do črpalk.

FOTO: Shutterstock

Trgovci z gorivi bodo morali zjutraj vladi dostaviti nova poročila o stanju na njihovih bencinskih servisih. Nato se bo vlada odločila, ali so potrebni dodatni ukrepi, je v sinoči napovedal premier Robert Golob. Po njegovih besedah si želijo doseči omejitve prodaje goriv zlasti tujcem, zato so izdali priporočilo trgovcem, naj pripravijo ukrepe za tuje državljane.

Težave so sicer predvsem pri Petrolu, do katerega je bil predsednik vlade včeraj zelo kritičen. V družbi pa so zatrdili, da zagotavljajo oskrbo mreže z maksimalno angažiranostjo.

gorivo omejitev vlada ukrep bencin dizel

KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

DAN ODPRTIH VRAT
22. 03. 2026 08.25
Takole k te dni gledamo razne izjave ljudi,kje vse se brezveze vozijo,lahko samo rečem,da je tole kr prov pršlo
Odgovori
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
22. 03. 2026 08.23
Zmeraj smo otrokom dajali lekcije,da denar ne raste v bankomatu...Zdej smo se pa naučili lekcije tudi mi starejši,da nafta ne raste na pumpah
Odgovori
0 0
punkracij
22. 03. 2026 08.23
Ma dajte no,ustvarjanje zmede,ki bo med ljudmi zasejala paniko,če je vse na trhlih temeljih je normalno,da se hiša zatrese.
Odgovori
+2
2 0
supergigi
22. 03. 2026 08.23
Ja tud goriva po normalnih cenah nam ne privoščijo. Ve pa se kdo je lastnik Petrola.
Odgovori
+3
3 0
gggg1
22. 03. 2026 08.22
Danes je dan za razgolobljanje.
Odgovori
+4
5 1
NotMe
22. 03. 2026 08.22
Heh, zdaj pa Petrol kriv? Dragi moji ob novici "derivati se bodo podražili za 2 in 3 cente" imamo vrste po pet avtov. Kaj ste pa mislili da bo po novici 11 centov? Hja, vrsta krat 5!
Odgovori
+3
3 0
PoldeVeliki
22. 03. 2026 08.20
To dela Golob zanalašč, da ljudje s podeželja ne pridejo, do goriva in volišč.
Odgovori
+5
7 2
iskriv
22. 03. 2026 08.18
To zmešnjavo z gorivom ni zakuhala Golobova vlada ampak lastniki Petrola , ki so iz kroga Južne ( sds ), zakaj , se ve !
Odgovori
-7
3 10
PoldeVeliki
22. 03. 2026 08.19
Ja seveda za vse so drugi krivi.
Odgovori
+3
5 2
NotMe
22. 03. 2026 08.19
Večinski lastnik je država, južna ima pol manj od nje. Ampak kriv je južna
Odgovori
+0
3 3
mario7
22. 03. 2026 08.23
kosilo je kriv. Pogoltnež.
Odgovori
+1
1 0
Julijann
22. 03. 2026 08.23
A si ti tudi nasedel? Kaj bi dejal pa kaj Mario Selecky, ki je podpredsednik v nadzornem svetu, če ga že predsednica Vesna Južna bivša. Selecky je predstavnik družbe J&T, ki ima v lasti 13%, potem je tu še Goran Kralj, ki zastopa hrvaške lastnike ( hrvaški pokojninski sklad), državo pa zastopa , ne boš verjel Tomaž Vesel in še dva.
Odgovori
-1
0 1
kakorkoliže
22. 03. 2026 08.15
Kdo voznikom cistern ni dovolil, da na Petrolove pumpe vozijo nafto?
Odgovori
+2
3 1
Slovenska pomlad
22. 03. 2026 08.15
Petrol in SDS se gresta politiko
Odgovori
-8
2 10
luckyss.1
22. 03. 2026 08.18
Ravnokar pogledal posnetek iz Trstenjakove kleti. Opis videa. Klet je zelo globoka. Vsak dan zjutraj tja pride en kombi mossada, ker ne delajo od doma tako kot Maljevac, financirajo se z ukradenim računom Goloba v Romuniji če pa kaj zmanjka pa pokrije tistih 10% od Jankovića. Resnica je zunaj.
Odgovori
+5
6 1
Omizje
22. 03. 2026 08.15
pogovtnost folka delanje zalog to ni kriva vlada če so ludje požrešni za tri evre si bi vrtali luknje v koleno.usem lepo nedeljo vernim in ne vernim
Odgovori
-4
2 6
progresivnidaveknastanovanja
22. 03. 2026 08.21
v nekaterih državah bi jih počastili s kakšno vročo sladico, kar na štadionu
Odgovori
0 0
patriot20
22. 03. 2026 08.14
golobizem nas pelje da bomo jedli travo
Odgovori
+4
8 4
piu
22. 03. 2026 08.14
Vse to smo že doživeli v komunizmu..........Nikjer se kaj takega ne dogaja....
Odgovori
+5
6 1
mario7
22. 03. 2026 08.25
Zahvali se oranžnemu zdraharju.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
22. 03. 2026 08.11
Spet se kaže popolna nesposobnost vlade, da vodi to državo. Vse kar so pokazali do sedaj je nabijanje cen.
Odgovori
+8
10 2
BRABUS1
22. 03. 2026 08.11
Vso to kolobocijo so zakuhali isključno golobarji sami.Sedaj pa krivijo državljane in prodajalce goriv ter prevoznike.Teden dni pred visoki podražitvi so to dali v javnost.Kaj so druzga pričakovali,kot naval na gorivo.To so naredili,ker so mislili,da se bodo narodu prikupili pred volitvami.Učinek je pa,kot vidimo ravno nasprotni.Pametni so si po mojem premislili in prav imajo.
Odgovori
+10
10 0
MasteRbee
22. 03. 2026 08.10
A taksistom ste zagotovili gorivo na volilni dan?
Odgovori
+6
6 0
televizija2000
22. 03. 2026 08.09
Po naših informacijah je tako že v sredo več voznikov podjetij, ki opravljajo logistiko oskrbe z nafto in gorivi za Petrol in Mol, prejelo SMS sporočila, naj od četrtka ne vozijo nafte na bencinske servise. Po informacijah, ki smo jih dobili na bencinskih servisih, naj bi vozniki znova začeli Petrolove bencinske servise oskrbovati šele v torek. Torej po nedeljskih volitvah in na dan, ko se bodo zelo verjetno podražile regulirane cene goriv zunaj avtocest
Odgovori
+2
4 2
televizija2000
22. 03. 2026 08.09
Berite necenzurirano. Petrol izsiljuje. Ampak za ovčke je vedno kriva vlada
Odgovori
-7
2 9
kakorkoliže
22. 03. 2026 08.08
Nehajte nas farbat s to vojsko, ki nima niti par svojih cistern. Raje naredite red na Petrolu, kjer bo v torek čudežno dovolj vsega goriva.
Odgovori
+1
3 2
progresivnidaveknastanovanja
22. 03. 2026 08.08
Ta ukrep bi lahko črpalke že same dale prvi dan, ko se je videlo da ljudje s podganjo osebnostjo prihajajo s sodi in kanistri, tisti ki pa nujno potrebujejo gorivo pa naj čakajo dve ure v vrsti ali pa ostanejo brez, zaradi njih. Vse je na kamerah. Na podlagi Šutarjevega zakona lahko vsem kanistrarjem odvzamejo vso nafto, zraven jim pa še naj dajo nekaj tisočakov kazni zaradi njihovega karkaterja. Verjetno imajo še sedaj zaloge toaletnega papirja še iz časov paničnih koronskih nakupov.
Odgovori
+3
5 2
