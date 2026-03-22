Z današnjim dnem začasna omejitev točenja goriva

Točenje goriva je na posameznem servisu dnevno omejeno na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov za pravno osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, vključno s kmetijsko. Omejitve bodo veljale do preklica.

Vlada je aktivirala tudi Slovensko vojsko, ki bo sodelovala pri oskrbi, prav tako pa bodo njeni pripadniki na voljo za prevoz goriva, ter pozvala vse distributerje, da skupaj uskladijo dostavo od skladišč do bencinskih servisov in tako čim bolj skrajšajo dostavo ter povečajo hitrost dobave goriva do črpalk.