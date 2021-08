Z decembrom le letne in polletne elektronske vinjete, tedenske in mesečne z zamudo

Do zamika zaživetja sistema v celoti prihaja zaradi reševanja revizijskih zahtevkov, kar je posledično za tri mesece zamaknilo sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom, s slovaškim Skytollom. Kot so pojasnili na Darsu, bodo skupaj s Skytollom naredili vse, da določene roke skrajšajo. "Kljub trimesečni zamudi, pogodba z izvajalcem je bila sklenjena šele konec maja, ki ni nastala po naši krivdi, ampak je do nje prišlo zaradi neupravičenih pritožb neizbranih ponudnikov, želimo uporabnikom naših avtocest in hitrih cest s 1. decembrom letos omogočiti nakup elektronskih vinjet, tako kot je bilo načrtovano," so dodali.

Uporabniki bodo z decembrom lahko kupili letne in polletne e-vinjete, nakup pa bo mogoč prek spleta in na fizičnih prodajnih mestih (na bencinskih servisih in pri različnih trgovcih). "Letna e-vinjeta bo veljala eno leto od izbranega datuma. Na primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 15. april 2022 bo veljala do vključno 15. aprila 2023," so povedali na Darsu.

Podatki o kupljeni elektronski vinjeti za točno določeno registrsko številko, cestninski razred in čas veljavnosti bodo po njihovih pojasnilih shranjeni v centralnem sistemu elektronske vinjete. "Ob nakupu preko spletne aplikacije (kot registriran ali anonimni uporabnik) bo uporabnik v sistem vnesel naštete podatke, pri čemer je njegova odgovornost, da so podatki vneseni pravilno. V tem primeru bo možno plačilo s kreditno kartico ali si bo uporabnik izdelal ponudbo in nakazal denar na transakcijski račun družbe Dars," so dodali.

Na dosedanjih prodajnih mestih vinjet, npr. bencinski servisi ali različni trgovci, pa bodo podatke v sistem vnesli prodajalci, uporabnik pa bo podpisal potrdilo, da so podatki – registrska številka, cestninski razred in veljavnost vinjete – pravilni, s podpisom pa bo tudi prevzel odgovornost za pravilnost podatkov.