Neodkrite bolezni: 'Ko bo epidemije enkrat konec, bo za marsikoga že pozno'

Letos so zdravniki odkrili kar za tretjino manj primerov raka ustne votline. Podobna slika je bila ob prvem valu tudi pri diagnostiki drugih rakavih obolenj. Ljudje se očitno bojijo, da se v zdravstvenih ustanovah ne bi okužili z novim koronavirusom, zato z obiski zdravnikov odlašajo. Zobozdravniki zato v decembru ponekod odpirajo posebne ambulante za preventivne preglede ustne votline. K porastu težkih obolenj pa zagotovo prispeva tudi to, da je bilo letos odpovedanih več kot 12 tisoč preiskav.

To, na kar so onkologi opozarjali že v prvem valu, zdaj skrbi tudi specialiste oralne kirurgije. Če letno zdravijo okoli 150 primerov raka ustne votline, zdaj opažajo drastičen upad."Imamo 30 odstotkov manj odkritih primerov raka in to nas skrbi,"pravi specialist maksilofacialne in oralne kirurgije Vojko Didanović.

Za manjše število obravnav je kriv tudi novi koronavirus, ki ustavlja ljudi, da ne obiščejo zdravnika, ko zaznajo prve bolezenske spremembe."Nekoliko je pri pacientih prav gotovo prisoten strah pred okužbo, po drugi strani pa se pacienti zavedajo, da nočejo dodatno obremenjevati zdravstvenega sistema,"meni Aleksander Jus iz zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca.

"Epidemija traja že vse leto in v enem letu se rakave spremembe spremenijo in napredujejo," ob tem opozarja Didanović. Zdravnike skrbi, da bo, ko bo epidemije enkrat konec, za marsikoga že pozno."Bolj ko bolezen napreduje, več zdravljenja je potrebnega, večja je mutilacija in slabše so možnosti preživetja,"dodaja. V covidni krizi pa odkrivanje bolezni očitno upočasnjuje še telemedicina. Ni več osebnih stikov med zdravniki in pacienti, saj na primarni ravni veliko diagnostike poteka kar po elektronski pošti. "Primarna medicina deluje na podlagi telemedicine. Ni neposrednega stika in pacient, ki bi potreboval recept in ki bi še nekaj pokazal v ustih, zdaj te možnosti niti nima več,"pove Didanović.

Na to, da mnogo bolezni ostane neodkritih, gotovo vpliva tudi dejstvo, da letos niso izvedli kar 12 tisoč diagnostičnih preiskav, od tega daleč največ magnetnih resonanc skeleta. Odpovedanih je bilo skoraj 5300 operacij, med njimi največ sive mrene. Znova pa potekajo preventivni programi Dora, Zora in Svit. "V času prvega vala so bili preventivni programi ukinjeni, kasneje pa je bilo ugotovljeno, da je potrebno, da potekajo naprej," pravi Irena Oblak z Onkološkega inštituta. Je pa zdravstvena zavarovalnica uslišala prošnjo zdravnikov v ljubljanskem, novogoriškem, novomeškem in murskosoboškem zdravstvenem domu, tako da z letošnjim decembrom omogoča preventivno diagnostiko ustne votline. Ob tem zdravniki pozivajo ljudi, naj ne oklevajo ter naj obiščejo njihove ambulante, ko zaznajo prve znake bolezni.