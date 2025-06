Z defibrilatorji opremljena vsaka slovenska občina

OGLAS

Avtomatski defibrilator-AED FOTO: www.zoll.com icon-expand

Srčni zastoj je eden vodilnih vzrokov za nenadno smrt v razvitem svetu. Vsako leto se s tovrstnimi primeri zunaj bolnišničnega okolja v Sloveniji sooči več kot 1500 ljudi. Po podatkih stroke lahko zgodnja uporaba AED naprave v prvih minutah po zastoju možnost preživetja poveča za do 40 odstotkov, kar poudarja pomen hitrega ukrepanja in lokalne dostopnosti naprav.

Enake možnosti za vse občine

Društvo AED je s projektom poskrbelo, da ima danes prav vsaka občina – ne glede na svojo velikost, geografsko lego ali število prebivalcev – eno AED napravo več. V številnih primerih je donacija spodbudila občine, da so dodatno investirale v širitev lokalne mreže defibrilatorjev in ozaveščanje svojih občank in občanov. "Dostopnost AED naprave lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. V bolj oddaljenih ali redkeje poseljenih krajih, kjer lahko prihod reševalcev traja dlje, je dostopnost še toliko pomembnejša. Projekt je bil zasnovan vključujoče, prav vsaka občina je prejela sredstva in priložnost, da z brezplačno delavnico temeljnih postopkov oživljanja poveča pripravljenost svojih občank in občanov," so ob tej priložnosti sporočili iz Društva AED.

Več kot le AED naprave

Poleg prizadevanj za večjo dostopnost defibrilatorjev je Društvo AED že vrsto let dejavno tudi na področju ozaveščanja in izobraževanja o temeljnih postopkih oživljanja (TPO). Svoje poslanstvo uresničujejo z brezplačnimi delavnicami, sodelovanjem s strokovnjaki in lokalnimi skupnostmi ter ostalimi aktivnostmi, s katerimi si prizadevajo znanje približati čim širšemu krogu ljudi. V času delovanja je društvo doseglo številne konkretne rezultate, ki pomembno prispevajo k širši dostopnosti znanja in opreme za reševanje življenj. Izvedli so več kot 2500 ur TPO delavnic za različne ciljne skupine po vsej državi. Omogočili so nakup več kot 360 AED naprav, s čimer so povečali celotno mrežo defibrilatorjev v Sloveniji za približno 12 odstotkov. Poskrbeli so za servis več kot 60 obstoječih AED naprav ter občinam izven projektnih okvirov donirali dodatnih 32.000 evrov, namenjenih izboljšanju lokalne mreže.

Začne se pri posamezniku