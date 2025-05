Z delavnicami na pomoč pri krepitvi finančnih veščin

OGLAS

Ena najpomembnejših veščin za uspešno in brezskrbno prihodnost vsakega posameznika je finančna pismenost. Številne domače in tuje raziskave kažejo, da imamo v Sloveniji na tem področju številne izzive, zato je Skupina Triglav pod okriljem trajnostne pobude Zavarujmo prihodnost za športnike, športne zveze in ostale partnerje, s katerimi sodeluje, že drugo leto zapored organizirala dogodek Kariera po karieri: O financah malo drugače. Skupaj s strokovnjaki in izbranimi gosti, med katerimi so bili vrhunski aktualni in nekdanji športniki ter uspešni posamezniki, so v družbi več kot 150 športnikov in športnic, trenerjev ter predstavnikov zvez, klubov in ostalih partnerjev osvetlili nekatera pomembnejša vprašanja s področja finančne pismenosti in predstavili rešitve, ki v praksi delujejo.

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

Andreja Leški in njena mama Irena icon-picture-layer-2 1 / 15

Zakaj Slovenci pridno varčujemo, a slabo investiramo? Kako izbrati ustrezne naložbe in kdaj sploh začeti z vlaganjem? Kako se vnaprej ustrezno pripraviti na nepričakovane življenjske situacije? Kaj pomeni razpršitev tveganja in kakšno vlogo imajo zavarovanja na poti do finančne varnosti in brezskrbne kariere? Na ta in podobna vprašanja so v Triglavu skupaj z udeleženci iskali odgovore na dogodku za krepitev finančnih veščin. Vsaj osnovno poznanje financ in osebnih financ je namreč v današnjem svetu nuja, še posebej pa je ta veščina pomembna za vrhunske športnike, ki so zaradi kombinacije mladosti, relativno visokih dohodkov in časovno omejene kariere izpostavljeni (še) večjim tveganjem kot običajni posamezniki.

V Skupini Triglav s pobudo Zavarujmo prihodnost širšo javnost skupaj s partnerji že vse od leta 2022 spodbujajo k trajnostnem ravnanju. V zadnjih dveh letih v ospredje pobude postavljajo predvsem področje finančnega opismenjevanja, ki ga krepijo tudi na področju sponzorstev. "Eden od glavnih ciljev pobude Zavarujmo prihodnost je, da se delavnic za krepitev finančnih veščin po različnih koncih Slovenije udeleži čim več naših partnerjev in njihovih članov. V Triglavu na ta način klubom, društvom, zvezam in ostalim, s katerimi sponzorsko in drugače sodelujemo, poskušamo pomagati (po)iskati odgovore na nekatera pomembna finančna vprašanja in izzive, s katerimi se ukvarjajo in bodo za njih še bolj pomembni po zaključeni karieri oziroma v prihodnosti. Poleg današnjega osrednjega dogodka Kariera po karieri za mlade športnike organiziramo tudi regijske delavnice finančnega opismenjevanja po Sloveniji. Za nami je že delavnica v Novi Gorici, pred nami pa še pred poletjem delavnici v Kranju in Ljubljani," je povedala Marica Makoter, članica uprave Zavarovalnice Triglav.

O Karieri po karieri

Na dogodku na Brdu pri Kranju so udeležence skozi svet financ, upravljanja premoženja in zavarovanj popeljali sodelavci Skupine Triglav Vid Pajič iz Triglav Skladov in Nataša Matič ter Nina Zorman Tisovec iz Zavarovalnice Triglav. Kako Skupina Triglav oblikuje svoje sponzorske strategije in kakšno vlogo ima pri tem finančno opismenjevanje, je v pogovoru razkrila Polona Škrbec, vodja upravljanja družbene odgovornosti v Zavarovalnici Triglav. Svoje izkušnje je z udeleženci delil tudi direktor področja prodaje v Triglav Skladih, Beno Lapajne. Slednji je bil nekoč profesionalni rokometaš in slovenski reprezentant, ki je uspešno branil mrežo v vratih izbrane vrste, a je kasneje nove izzive našel v poslovnem svetu. O drugačni poslovni poti po zaključku športne kariere sta spregovorili tudi Petra Majdič, olimpijka in nekdanja vrhunska tekačica na smučeh, danes pa uspešna poslovnica in nekdanja košarkarica Alenka Potočnik Anžič, ki poslovno kariero v globalnem podjetju dopolnjuje s predsedovanjem Rokometnemu klubu Celje.

Ko se ti zgodi življenje

Kolesar in paralimpijec Anej Doplihar ter deskar na snegu in olimpijec Žan Košir sta z različnih zornih kotov osvetlila svoji izkušnji s poškodbami in posledicami, s katerimi sta se zaradi njih soočila. Pomen mentalne trdnosti pa so v ospredje v pogovoru postavili Robert Hrgota, glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev, psiholog in direktor podjetja Mentalni trening Matej Lunežnik in Tea Bajc, vzpenjajoča baletna zvezda in Mladi up Zavoda Vse bo v redu.

Dogodek sta na koncu zaokrožili še judoistka Andreja Leški, dobitnica zlate medalje z olimpijskih iger v Parizu 2024, in paralimpijka Lena Gaberšček, ki sta skupaj s svojima mamama odstirali ozadje dinamike odnosa hči–mati in pomen podpore družine v obdobju grajenja kariere.

Sponzorstva kot investicija