Z delom bo pričela delovna skupina za prehod v novi sistem dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 10. 09. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA , D. S.
13

Ministrstvo za solidarno prihodnost ustanavlja delovno skupino, ki bo vodila postopek prevedbe stanovalcev domov za starejše v novi sistem dolgotrajne oskrbe. Kot so sporočili z ministrstva, si s tem prizadevajo, da bo prehod v novo ureditev pravočasen in učinkovit za uporabnike domov za starejše.

Zakon o dolgotrajni oskrbi opredeljuje prevedbo iz obstoječe zakonodaje v novi sistem dolgotrajne oskrbe za uporabnike storitev v domovih starejših. Nad postopki prevedbe bo do uveljavitve pravice bdela delovna skupina. Posebno pozornost bodo namenili postopkom prevedbe za osebe pod skrbništvom.

"Zavedamo se, da je vsak začetek zahteven, a prav zato želimo poskrbeti, da bo prehod za uporabnike pravičen, ter da bomo v njem sodelovali vsi," so na ministrstvu povzeli besede ministra Simona Maljevca, ki bo na čelu nove delovne skupine. Minister je poudaril, da mora biti dolgotrajna oskrba dostopna vsem, brez dodatnih preprek. "Predvsem pa želimo čim prej odgovoriti na 20-letne zamude v dolgotrajni oskrbi," je dodal.

Pravica o dolgotrajne oskrbe v instituciji začne veljati decembra
Pravica o dolgotrajne oskrbe v instituciji začne veljati decembra FOTO: Shutterstock

Ustanovitev delovne skupine je eden od dogovorov posveta o dolgotrajni oskrbi, ki ga je v torek gostil premier Robert Golob, so zapisali. Poziv za sodelovanje v skupini je ministrstvo že naslovilo na Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inštitut RS za socialno varstvo, Dom starejših Črnomelj, Koroški dom starostnikov in Center za socialno delo Posavje.

Pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji začne veljati 1. decembra. Takrat bodo stanovalci domov za starejše začeli plačevati le nastanitveni in prehrambni del, stroške oskrbe pa bo krila pravica iz prispevka za dolgotrajno oskrbo. Poleg tega bo veljala kapica na hotelski del, ki bo za standardno nastanitev največ 781 evrov, so dodali na ministrstvu.

Ob tem so spomnili, da dolgotrajna oskrba že živi. Storitve oskrbovalca družinskega člana izvajajo, e-oskrba deluje, dolgotrajna oskrba na domu pa vzpostavljajo postopoma.

dolgotrajna oskrba starejši delovna skupina vlada upokojenci
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BroNo1
10. 09. 2025 19.17
+2
Hahaha najprej denar pobrat potem pa šele dajmo iskat komu se ljubi bit v skupini?! Katastrofa
ODGOVORI
2 0
Pacient2
10. 09. 2025 17.52
-2
Janšeku pa ni uspelo pa tak trud je bil. Sramota
ODGOVORI
1 3
osservatore
10. 09. 2025 16.52
+2
Ko ne veš kaj in kako bi, potem ustanoviš delovno skupino. Simongej mora na smetišče zgodovine.
ODGOVORI
3 1
JApajaDAja
10. 09. 2025 16.41
+5
upam, da nam to stroko javno predstavijo...smo le plačniki....
ODGOVORI
6 1
konc
10. 09. 2025 16.49
+2
Bolje, da ne veš. Manj boli, če ne veš. Ignoranca je blagoslov.
ODGOVORI
3 1
Pacient2
10. 09. 2025 16.27
-1
Bla bla splav je treba prepovedati nujno
ODGOVORI
3 4
Nightingale
10. 09. 2025 16.12
+2
Ne bi bilo potrebno vsega urediti in koordinirati, preden se je začelo rubiti državljane?
ODGOVORI
4 2
JApajaDAja
10. 09. 2025 16.41
+2
saj veš...vnaprej se plača....
ODGOVORI
3 1
murate
10. 09. 2025 16.06
+3
Bravo,če vam rata da bom čez 20 30 let ko bom šel v dom za ostarele plačeval samo hrano in posteljo .To pomeni da mojim otrokom ne bo treba prodajati stanovanje da bom. Imel človeka dostojne zadnje dni življenja.večina kmetij dobi toliko subvencij da brez težav plačujejo dom ,če ni dovolj pa nekaj smrek obrnejo.s čim pa bi dom odplačevati delavci za svoje starše vsak mesec 500 ,600 e doplačila k penziji...
ODGOVORI
4 1
Cupko
10. 09. 2025 15.53
+3
Nehajte zavajati ljudi. Zaposlili ste ogromno ljudi na CSD jih, ki bodo odločali kdo je upravičen za odhod v DSO. Ti ljudje nikoli niso opravljali teh selekcij in zato bomo imeli le ogromno sreče, če bomo izbrani, ko bomo potrebovali to oskrbo
ODGOVORI
6 3
zmerni pesimist
10. 09. 2025 15.52
+1
No vsaj delovne skupine bojo od tega nekaj imele če že ne ljudje
ODGOVORI
3 2
Slovener
10. 09. 2025 15.52
+3
Ministrstvo za solidarno prihodnost ustanavlja delovno skupino - Kaj hudiča so delali pa dosedaj ?
ODGOVORI
5 2
konc
10. 09. 2025 16.51
+2
To ministrtsvo je le eno od takih, ki se jih ne bi bilo treba ustanavljati oz. bi jih bilo treba ukiniti. Včeraj. Leglo nesposobnežev, ki še dodatno bremeni proračun.
ODGOVORI
3 1
