Z delom bo pričela delovna skupina za prehod v novi sistem dolgotrajne oskrbe

Zakon o dolgotrajni oskrbi opredeljuje prevedbo iz obstoječe zakonodaje v novi sistem dolgotrajne oskrbe za uporabnike storitev v domovih starejših. Nad postopki prevedbe bo do uveljavitve pravice bdela delovna skupina. Posebno pozornost bodo namenili postopkom prevedbe za osebe pod skrbništvom.
"Zavedamo se, da je vsak začetek zahteven, a prav zato želimo poskrbeti, da bo prehod za uporabnike pravičen, ter da bomo v njem sodelovali vsi," so na ministrstvu povzeli besede ministra Simona Maljevca, ki bo na čelu nove delovne skupine. Minister je poudaril, da mora biti dolgotrajna oskrba dostopna vsem, brez dodatnih preprek. "Predvsem pa želimo čim prej odgovoriti na 20-letne zamude v dolgotrajni oskrbi," je dodal.
Ustanovitev delovne skupine je eden od dogovorov posveta o dolgotrajni oskrbi, ki ga je v torek gostil premier Robert Golob, so zapisali. Poziv za sodelovanje v skupini je ministrstvo že naslovilo na Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inštitut RS za socialno varstvo, Dom starejših Črnomelj, Koroški dom starostnikov in Center za socialno delo Posavje.
Pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji začne veljati 1. decembra. Takrat bodo stanovalci domov za starejše začeli plačevati le nastanitveni in prehrambni del, stroške oskrbe pa bo krila pravica iz prispevka za dolgotrajno oskrbo. Poleg tega bo veljala kapica na hotelski del, ki bo za standardno nastanitev največ 781 evrov, so dodali na ministrstvu.
Ob tem so spomnili, da dolgotrajna oskrba že živi. Storitve oskrbovalca družinskega člana izvajajo, e-oskrba deluje, dolgotrajna oskrba na domu pa vzpostavljajo postopoma.
