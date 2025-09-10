Z delom bo pričela delovna skupina za prehod v novi sistem dolgotrajne oskrbe

Zakon o dolgotrajni oskrbi opredeljuje prevedbo iz obstoječe zakonodaje v novi sistem dolgotrajne oskrbe za uporabnike storitev v domovih starejših. Nad postopki prevedbe bo do uveljavitve pravice bdela delovna skupina. Posebno pozornost bodo namenili postopkom prevedbe za osebe pod skrbništvom.

"Zavedamo se, da je vsak začetek zahteven, a prav zato želimo poskrbeti, da bo prehod za uporabnike pravičen, ter da bomo v njem sodelovali vsi," so na ministrstvu povzeli besede ministra Simona Maljevca, ki bo na čelu nove delovne skupine. Minister je poudaril, da mora biti dolgotrajna oskrba dostopna vsem, brez dodatnih preprek. "Predvsem pa želimo čim prej odgovoriti na 20-letne zamude v dolgotrajni oskrbi," je dodal.