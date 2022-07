Z delom nove vlade v tem trenutku nezadovoljna več kot polovica vprašanih

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Oče ne preveč uspešnega sina pride na govorilne ure. Učiteljica mu pravi: "Dober dan, sedite prosim." "Nimam časa, samo povejte mi, kako gre mojemu sinu?" "Ni dobro. Enica iz matematike, slovenščine in angleščine." "Pa dobro. Povejte mi raje, kakšen je pri športni vzgoji?" "Dober, zelo dober." "In kakšen je po obnašanju?" "V redu fant. Zelo priden." "No, vidite. Kar ga jaz učim, je super, kar ga vi, je pa katastrofa …"