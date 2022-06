Z delom začela nova vladna ekipa, imenovana večina državnih sekretarjev

Kabinet predsednika vlade Roberta Goloba

- vodja kabineta Petra Škofic

- državni sekretar za evropske zadeve Igor Mally

- državni sekretar za mednarodne zadeve Vojko Volk

- državna sekretarka za strateško komuniciranje Melita Župevc

- državni sekretar za nacionalno in zunanjo varnost Andrej Benedejčič

- državni sekretar za obrambno in varnostno politiko Anton Grizold

- državna sekretarka za odnose z državnim zborom Maša Kociper

- državna sekretarka za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud Maksimiljana Polak

- državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko Nataša Sax