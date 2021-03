Delovati je pričela Uprava avtocestne policije

Minister Hojs je ustanovitev avtocestne policije napovedal že ob nastopu svojega mandata. "Danes se je ta projekt, ki je dolga leta tlel v slovenski Policiji in ki ga poznajo tudi mnoge evropske policije, tudi uradno začel," so zapisali pri Ministrstvu za notranje zadeve.

"Avtocestni policiji želim, da se izkaže kot tisti del slovenske Policije, ki bo prispeval k temu, da bomo v tej prelepi deželi vsi skupaj tudi na avtocestah varnejši," je v nagovoru ob odprtju dejal minister.

Dodal je, da si bo avtocestna policija prizadevala za uresničevanje več ciljev: s povečanjem učinkovitosti policijskega dela in sistematičnim vzpostavljanjem reda na avtocestah in hitrih cestah želijo izboljšati pretočnost in prometno varnost ter zmanjšati število prometnih nesreč in mrtvih udeležencev. Poleg tega pa si bodo prizadevali izboljšati raziskanost kaznivih dejanj in povečati pregon storilcev, "saj se tu povečuje tudi število kaznivih dejanj in se krepi tok ilegalnih migracij".