Z delovanjem začela prva enota avtocestne policije v Sloveniji

Vodja Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana Kristjan Meznarič je povedal, da bo ena ključnih sprememb, ki jih avtocestna policija prinaša, večja prisotnost policije na slovenskih avtocestah.

"Smo ponosni in hvaležni, da ste nam zaupali tako pomembno in odgovorno nalogo, da poskrbimo, da bomo imeli slovenske avtoceste še bolj varne in pretočne. Da bodo varna avtocestna počivališča in da bomo takrat, ko bo potrebno, s svojimi izkušnjami kos vsem problemom, s katerimi se bomo soočali pri svojem delu. Želimo biti videni takrat, ko bo potrebno in biti v pomoč vsem, ki nas bodo potrebovali," je povedal Meznarič.

Povedal je še, da so sedanja vozila, ki so v lasti policije, razporedili, "je pa že v teku naročilo novih, še zmogljivejših vozil". S tem si želijo postati bolj konkurenčni in da bi prej prišli na kraje nesreč oziroma prekrškov.