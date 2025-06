Z delovnim strojem povozil 54-letnika, ki je umrl na kraju

Včeraj okoli 12.35 so OKC PU NM obvestili o delovni nesreči s smrtnim izidom na gradbišču avtoceste med Trebnjem in Bičem, kjer je ena oseba umrla. Na kraj so odšli policisti PP Trebnje in kriminalisti SKP PU Novo mesto, ki so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 23-letni voznik delovnega stroja (bager goseničar) opravljal izkop jarka ob novozgrajenem vozišču.